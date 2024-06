Czy to już przesada?

Handel wrócił na Marywilską. Kupcy sprzedają przed spaloną halą, ale nie są pewni swojej przyszłości. „Nie wiemy, co będzie dalej”

Co dalej?

Choć wygląda jak opuszczona wieś, to znajduje się w mieście. Drewniane osiedle z czasów PRL- u w Warszawie zaskakuje

Ojciec zaginionego Krzysztofa Dymińskiego szczerze o poszukiwaniach. "Czas? Nawet już go nie liczę"

CO DALEJ?

Makabra miała miejsce w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle (pow. ostrołęcki). 18-letni chłopak brutalnie zaatakował swoich znajomych w klasie. − Jeden z chłopców doznał ran ciętych szyi, dziewczyna − ran brzucha. Pokrzywdzony chłopak trafił do szpitala w Warszawie, pokrzywdzona dziewczyna do szpitala w Ostrołęce − mówiła wówczas prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Uczeń, który miał rany cięte przedramienia, po kilku godzinach od zdarzenia został przewieziony do szpitala w Szczytnie.

– Siedzieliśmy w sali z inną klasą, bo to były łączone zajęcia, było nas około 20 osób. W pewnym momencie jeden z uczniów, którego znałem tylko z widzenia, poszedł do łazienki. Jak wrócił, to miał już założoną kominiarkę i rękawiczki, a w ręku nóż – powiedział jeden z uczniów w rozmowie z Polsatem News.

19-letni już Albert przeszedł obserwację sądowo-psychiatryczną w szpitalnym oddziale zamkniętym w Choroszczy. − Podejrzany przebywa obecnie w Areszcie Śledczym w Białymstoku, po zakończeniu obserwacji sądowo-psychiatrycznej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczy. Prokurator oczekuje na opinię biegłych psychiatrów i psychologa po przeprowadzeniu obserwacji. Podejrzany częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Ze względu na dobro prowadzonego śledztwa udzielenie bliższych informacji nie jest obecnie możliwe − powiedziała w rozmowie z portalem „infoprzasnysz.com” prok. Edyta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Nastolatek był badany przez dwóch lekarzy psychiatrów i psychologa. Badanie nie rozstrzygnęło jednak, czy 19-latek jest poczytalny.

Chłopakowi grozi dożywocie.