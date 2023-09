Atak nożownika na Pradze! Dwie osoby ranne, policja szuka sprawcy

Musiała pilnie dostać się do szpitala, liczyła się każda minuta. Pomogli policjanci

Zobaczyła na drodze sarnę. Chciała ją ominąć. Sekundy później doszło do dramatu

Warszawa. Atak nożownika na Pradze. Dwie osoby ranne

Do zdarzenia doszło ok. godz. 17. - Na chwilę obecną nie mamy zbyt wielu informacji. Jeden z przejeżdżających świadków zauważył zakrwawione osoby i wezwał pomoc. Po przybyciu na miejsce policjantów jedna z ofiar była już w szpitalu. Druga z raną ciętą twarzy została zabrana chwilę później. Z uwagi na stan zdrowia zaatakowane osoby nie zostały jeszcze przesłuchane – powiedział Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji. Jak dodaje policjant, funkcjonariusze prowadzą czynności i chcą pilnie ustalić, kto stoi za brutalną napaścią. Na razie nie wiemy ile osób zamieszanych jest w tę krwawą jatkę. Jak nieoficjalnie ustalił „Super Express”, poszkodowani, to kobieta i mężczyzna.

To kolejna taka sytuacja w okolicy. Jak informowaliśmy na łamach „Super Expressu”, w czerwcu w tym samym miejscu zginął człowiek ugodzony nożem. Jakiś czas później podczas interwencji ucierpiał policjant.

Tuż obok stały zrujnowane pawilony. Budynki zostały wyburzone, jednak jak widać nie przyczyniło się to do poprawy bezpieczeństwa i w dalszym ciągu dochodzi tam do brutalnych napaści.