Warszawa, Praga-Północ. Atak nożownika na ul. Mackiewicza. Jedna osoba nie żyje

Pierwsze szersze informacje o tym koszmarnym ataku nożownika dostaliśmy od policji.

– Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 15:15. Na ul. Mackiewicza doszło do szarpaniny pomiędzy osobami. Jeden z mężczyzn został ranny. W stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala. Tam, zmarł. Policjanci zatrzymali do sprawy dwie osoby. Będziemy wyjaśniać okoliczności tej tragedii – przekazała w rozmowie z „Super Expressem” Gabriela Putyra z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

O sprawie, przy pomocy mediów społecznościowych, poinformował również „Miejski Reporter”.

– W trakcie szarpaniny, jedna osoba została dźgnięta nożem. Mężczyzna w stanie krytycznym trafił do szpitala. Swoje czynności na miejscu prowadziła policja pod nadzorem prokuratora – czytamy na jego profilu.

Nie wiemy dlaczego doszło do szarpaniny. O przyczynie śmierci mężczyzny usłyszymy dopiero po wykonanej sekcji zwłok.