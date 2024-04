Kradł sprzęt elektroniczny ze sklepu, w którym pracował. Chciał wyposażyć swoje mieszkanie!

Warszawa, Wola. Kradzieże w sklepie elektronicznym

Gdy policjanci z Woli otrzymali zgłoszenie w sprawie kradzieży w sklepie elektronicznym, natychmiast ruszyli do działania. Ze wstępnych informacji wynikało, że do przestępczego procederu dochodziło już dłuższy czas, a łączna wartość strat została oszacowana na kwotę ponad 19 tysięcy złotych.

- Początkowe informacje wskazywały, że związek z kradzieżą może mieć jeden z pracowników sklepu, który w chwili zgłoszenia miał już tam nie pracować. Operacyjni z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu rozpoczęli ustalenia, które potwierdziły pierwsze przypuszczenia. Okazało się, że były pracownik działał przez prawie dwa miesiące, wcześniej przygotowywał sprzęt, który był w jego zainteresowaniu, były to m.in. odkurzacze, ekspres do kawy, telefony komórkowe, adaptery czy monitory. Mężczyzna miał wynosić towar ze sklepu pod pretekstem pomocy przyjęcia innego, tak, aby nikt się nie zorientował. Innym razem miał wyjmować sprzęt z pudełek, które odkładał na miejsce, a towar trafiał do jego mieszkania - wyjaśniła kom. Marta Sulowska z wolskiej policji.

28-latek zatrzymany

Policjanci zatrzymali 28-letniego złodziejaszka. Okazało się, że mężczyzna kradł, bo chciał sobie wyposażyć mieszkanie w sprzęt elektroniczny! Skradzione przedmioty był bowiem przez niego użytkowane. 28-latek usłyszał zarzut kradzieży, za co grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Czynności w sprawie postępowania nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w Warszawie.