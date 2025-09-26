Ostrołęka: Uczeń z nożem skazany na 15 lat! Mrożące krew w żyłach szczegóły ataku w Kadzidle

Sprawa, która wstrząsnęła lokalną społecznością, doczekała się finału w sądzie, ale emocje związane z tym tragicznym wydarzeniem wciąż są żywe. Sąd Okręgowy w Ostrołęce skazał 20-letniego Alberta G. na 15 lat więzienia za atak nożem na troje uczniów w Zespole Szkół Zawodowych w Kadzidle. Do zdarzenia doszło 29 listopada 2023 roku. Wyrok nie jest prawomocny. Sąd orzekł także nawiązki dla pokrzywdzonych w wysokości 30, 50 i 100 tys. zł. Rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce, Michał Pieńkowski, poinformował o szczegółach wyroku.

Sąd uznał, że działania Alberta G. były zaplanowane i zamierzone. Dowodem na to było nagranie z telefonu, na którym oskarżony zapowiadał, że planuje zabić co najmniej osiem osób i „ile zdąży zadźgać”. Mówił, że będzie to dla niego „miłe uczucie”, gdy usłyszy krzyki i zobaczy krew. Te makabryczne słowa, ujawnione podczas procesu, wstrząsnęły opinią publiczną i rzuciły nowe światło na motywy działania sprawcy.

Przed sądem Albert G. częściowo przyznał się do winy, tłumacząc się wieloletnią przemocą psychiczną ze strony rówieśników. Przeprosił swoje ofiary, a atak określił jako wypadek. Zeznał, że planował zabójstwo innych osób, które miały go wcześniej prześladować, ale po wejściu do klasy spanikował i dźgał nożem na oślep.

Opinia biegłych. Zaburzenia osobowości bez choroby psychicznej

W toku śledztwa Albert G. został poddany obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Biegli nie stwierdzili u niego choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego, ale uznali, że ma zaburzenia osobowości. Stwierdzili, że w czasie popełnienia czynu miał zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i kierowania swoim postępowaniem i może odpowiadać przed sądem.