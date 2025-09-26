Zakroczym. Tragedia na drodze. Areszt dla 22-latka po śmiertelnym wypadku

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek, 22 września, około godziny 17.30 na wiadukcie przy ul. Kapitana Tadeusza Doranta w Zakroczymiu. 22-letni obywatel Turkmenistanu, kierując fordem transitem, podjął się wyprzedzania w miejscu, gdzie obowiązywała podwójna linia ciągła. Zjechał na przeciwległy pas ruchu. Wjechal prosto w fiata seicento, którym kierował 41-letni mężczyzna z Płońska. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował go do szpitala. Niestety, następnego dnia mężczyzna zmarł. Ranny został również jeden z pasażerów forda, który ze złamaniem ręki trafił do szpitala.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 22-letniego kierowcę forda. Badanie wykazało, że w momencie zdarzenia był trzeźwy.

„Nowodworscy śledczy zgromadzili w tej sprawie materiał dowodowy. Następnie 22-letni kierowca usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego, którego następstwem była śmierć innej osoby tj. art. 177§2 k.k.” – informuje policja.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim wystąpiła z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 22-latka, do którego przychylił się sąd. Mężczyzna spędzi w areszcie 3 miesiące.

Zgodnie z art. 177 § 2 Kodeksu karnego, za spowodowanie wypadku komunikacyjnego, którego następstwem jest śmierć innej osoby, grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.