Zakroczym. Tragedia na drodze. Areszt dla 22-latka po śmiertelnym wypadku

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-09-26 10:33

Tragiczny wypadek w Zakroczymiu pod Nowym Dworem Mazowieckim zakończył się śmiercią 41-letniego mężczyzny. Sprawcą okazał się 22-letni obywatel Turkmenistanu. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Co dokładnie się stało i jakie konsekwencje grożą młodemu kierowcy?

Zakroczym. Tragedia na drodze. Areszt dla 22-latka po śmiertelnym wypadku

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek, 22 września, około godziny 17.30 na wiadukcie przy ul. Kapitana Tadeusza Doranta w Zakroczymiu. 22-letni obywatel Turkmenistanu, kierując fordem transitem, podjął się wyprzedzania w miejscu, gdzie obowiązywała podwójna linia ciągła. Zjechał na przeciwległy pas ruchu. Wjechal prosto w fiata seicento, którym kierował 41-letni mężczyzna z Płońska. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował go do szpitala. Niestety, następnego dnia mężczyzna zmarł. Ranny został również jeden z pasażerów forda, który ze złamaniem ręki trafił do szpitala.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 22-letniego kierowcę forda. Badanie wykazało, że w momencie zdarzenia był trzeźwy.

„Nowodworscy śledczy zgromadzili w tej sprawie materiał dowodowy. Następnie 22-letni kierowca usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego, którego następstwem była śmierć innej osoby tj. art. 177§2 k.k.” – informuje policja.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim wystąpiła z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 22-latka, do którego przychylił się sąd. Mężczyzna spędzi w areszcie 3 miesiące.

Polecany artykuł:

Brutalny atak w Ciechanowie. 24-latek dźgnął nożem znajomego w szyję
Wypadek w Warszawie. Zderzenie radiowozu z audi

Zgodnie z art. 177 § 2 Kodeksu karnego, za spowodowanie wypadku komunikacyjnego, którego następstwem jest śmierć innej osoby, grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Polecany artykuł:

Nocna prohibicja - tak czy nie?. Gorąca debata "Super Expressu". "Branża alkoho…
Tragiczny wypadek w Zakroczymiu: Czołowe zderzenie busa z fiatem! Kierowca zakleszczony
10 zdjęć
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NOWY DWÓR MAZOWIECKI
ZAKROCZYM