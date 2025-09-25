Brutalny atak w Ciechanowie. 24-latek dźgnął nożem znajomego w szyję

W nocy z soboty na niedzielę, w jednym z mieszkań w Ciechanowie, rozegrał się dramat. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie, 24-letni mieszkaniec miasta zaatakował nożem swojego 29-letniego znajomego, powodując u niego obrażenia szyi. Poszkodowany, mimo poważnego zranienia, zachował przytomność i samodzielnie udał się do szpitala, gdzie natychmiast udzielono mu specjalistycznej pomocy. Na szczęście, obrażenia nie zagrażały jego życiu, co pozwoliło mu opuścić placówkę medyczną już następnego dnia.

Dzięki szybkiej i sprawnej akcji ciechanowskiej policji, podejrzany o usiłowanie zabójstwa został zatrzymany zaledwie kilka godzin po zdarzeniu. Po zebraniu niezbędnego materiału dowodowego, prokuratura przedstawiła 24-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa. W poniedziałek, 22 września, na wniosek prokuratora, sąd zdecydował o zastosowaniu wobec sprawcy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Radna dźgnęła męża nożem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak informuje nadkom. Jolanta Bym z KPP Ciechanów, za usiłowanie zabójstwa, zgodnie z polskim prawem, grozi kara pozbawienia wolności od 10 lat do dożywocia.