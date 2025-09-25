Kradł kable ze słupów, uciekając potrącił funkcjonariusza. Policjant odbił się od maski

Kradzież i pościg w Szydłowcu

Do zdarzenia doszło 18 września 2025 roku w Szydłowcu, w województwie mazowieckim. Adrian N. wraz ze wspólnikiem ukradli przewody miedziane o wartości 20 tysięcy złotych. Złodzieje odcięli łup ze słupów elektrycznych i próbowali uciec Nissanem Primerą.

Podczas próby zatrzymania, Adrian N., kierując Nissanem Primerą, najechał na funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu.

- Pokrzywdzony upadł na maskę pojazdu Nissan, na której wieziony był z dużą prędkością, po czym upadł na ziemię. Adrainan N. czynem swoim naraził funkcjonariusza Policji na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia - przekazała prok. Aneta Góźdź, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Recydywista za kratami

Okazało się, że Adrian N. dopuścił się tego czynu w warunkach recydywy, co oznacza, że już wcześniej był karany za podobne przestępstwa. Sąd Rejonowy w Szydłowcu, na wniosek prokuratora, zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Sprawą zajmuje się Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu. Śledztwo prowadzone jest zarówno w sprawie ataku na policjanta, jak i kradzieży miedzianych przewodów.

Co grozi Adrianowi N.?

Adrian N. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.