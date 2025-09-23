Tragiczny wypadek w Zakroczymiu: Czołowe zderzenie busa z fiatem. Kierowca zakleszczony

Zakroczym: Czołowe zderzenie busa z fiatem na wiadukcie. Kierowca walczy o życie

Do wypadku doszło w poniedziałkowe popołudnie na wiadukcie nad trasą S7 w Zakroczymiu. Zderzyły się tam czołowo bus marki Ford oraz Fiat Seicento. Jak informuje portal, w wyniku zderzenia, kierowca osobówki został zakleszczony w pojeździe.

Strażacy przy pomocy specjalistycznych narzędzi hydraulicznych wydobyli poszkodowanego. Mężczyzna w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala.

Busem podróżowało sześć osób. Jedna z nich również została poszkodowana i zabrana do szpitala przez naziemny Zespół Ratownictwa Medycznego. Na miejscu zdarzenia pracowała policja, która wyjaśnia dokładne okoliczności i przyczyny wypadku. Wiadomo, że droga w rejonie wypadku była całkowicie zablokowana w obu kierunkach.

Przypomnijmy też tragiczny wypadek na trasie S2 pod Warszawą. W wyniku zderzenia busa z ciężarówką zginęło pięć osób, a dwie zostały ciężko ranne. Kierowca busa, obywatel Litwy, został aresztowany. Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie prowadzi śledztwo w sprawie sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym i złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Co dokładnie wydarzyło się feralnej nocy? Więcej przeczytasz TUTAJ.