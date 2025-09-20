Bądź Bezpieczny. Niezbędne zapasy domowe w razie kryzysu. Co i kiedy kupić, by uniknąć pustych półek w sklepach?

Bądź Bezpieczny. Dlaczego warto mieć zapasy?

Wszyscy pamiętamy pierwsze tygodnie po wybuchu pandemii COVID-19. Panika, puste półki w sklepach i wykupowanie produktów pierwszej potrzeby w ilościach niemalże hurtowych - tak Polacy zareagowali na kryzys w 2020 roku. W obecnej sytuacji wszyscy możemy przyczynić się do tego, by nie doszło do powtórki.

Żyjemy w niepewnych czasach. Wojna za wschodnią granicą, cyberataki, ekstremalne zjawiska pogodowe – to wszystko realne zagrożenia, które mogą zakłócić nasze codzienne życie. Przerwy w dostawie prądu, brak wody, utrudnienia w komunikacji – Polska musi być na to przygotowana.

Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: "Nie odkładajmy na ostatnią chwilę"

- Tak, rzeczywiście żyjemy w bardzo niespokojnych czasach, ale to od nas zależy, jak przygotujemy się na potencjalne kryzysy. Zawsze podkreślam, że to nie alert RCB ratuje życie, tylko to, jak zachowamy się po otrzymaniu ostrzeżenia - mówi nam Piotr Błaszczyk, rzecznik prasowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

- W kontekście ostatnich kryzysów – chociażby zdrowotnego, związanego z COVID-19 – mieliśmy sytuację, w której dostępność niektórych produktów w sklepach była znikoma. Wynikało to z faktu, że część z nas nie była odpowiednio przygotowana na nadejście takiego kryzysu. Dlatego zarówno w poradniku „Bezpieczeństwa”, jak i w kampaniach edukacyjnych RCB, uczulamy, że do każdego kryzysu należy przygotować się w jeden prosty sposób – zakładając, że sklepy mogą być puste, w domu może nie być prądu, gazu ani wody, a podstawowe usługi mogą zostać wyłączone. Musimy więc podjąć działania, by samodzielnie się zabezpieczyć - przestrzega.

Przede wszystkim powinniśmy zgromadzić wodę – średnio 3 litry na osobę na dobę, z czego około 2 litry przeznaczamy na picie, a resztę na podstawowe potrzeby higieniczne. Do tego żywność, najlepiej taką, która nie wymaga gotowania czy podgrzewania, a jednocześnie dostarczy organizmowi energii w prosty sposób.

- Kolejną ważną kwestią jest wiedza, gdzie znajdują się główne zawory gazu, wody i prądu w naszym domu. Dzięki temu w czasie kryzysu możemy je szybko zamknąć, ograniczyć straty materialne, ułatwić działanie służb i przede wszystkim chronić własne zdrowie - dodaje Błaszczyk.

- Od trzech lat, czyli od początku wojny w Ukrainie, promujemy także ideę plecaka ewakuacyjnego. To kompaktowy zestaw najpotrzebniejszych rzeczy, który w razie zagrożenia bierzemy ze sobą, opuszczając mieszkanie lub dom. W takim plecaku powinien znaleźć się śpiwór, latarka, radio na baterie – bo musimy być przygotowani na brak prądu – a także żywność, woda, mapa lokalnego terenu, kompas lub busola, jeśli umiemy z nich korzystać. Dzięki temu będziemy mogli nie tylko przetrwać, ale i poradzić sobie w tej trudnej sytuacji w bardziej komfortowy sposób - słyszymy.

Wszystkie niezbędne informacje o plecaku ewakuacyjnym znajdziesz tutaj: Plecak ewakuacyjny do samochodu. Co musisz w nim mieć, by przetrwać kryzys? Lista niezbędnych rzeczy

Takie przygotowanie sprawia, że jesteśmy gotowi fizycznie i psychicznie, co pozwala uniknąć paniki.

- Zawsze przestrzegamy, że w trudnych sytuacjach kluczowe jest zachowanie spokoju. Owszem, komunikaty mogą być alarmujące i budzić niepokój, ale panika jest najgorszym doradcą – prowadzi do nieracjonalnych zachowań, zagraża naszemu bezpieczeństwu i utrudnia działanie służb ratunkowych, wpływając na przebieg całej akcji - podsumowuje.

Co konkretnie zgromadzić? Lista niezbędnych zapasów

Zastanawiasz się, co konkretnie powinno znaleźć się w Twoich zapasach? Możesz zgromadzić zapasy trwałe (produkty z długim terminem ważności) i te, które będziesz częściowo zużywać i regularnie uzupełniać. Przeglądaj zapasy raz na kilka miesięcy i sprawdzaj terminy przydatności.

Poniżej przedstawiamy pełną listę.

Rząd szykuje nas do wojny?! RCB pokazuje, jak zapakować się na ewakuację. Zobacz film Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Niezbędnik na sytuacje kryzysowe

Żywność i woda:

minimum 3 litry wody na osobę na dobę,

żywność gotowa do spożycia (konserwy, suchary, batony energetyczne).

Apteczka:

leki przyjmowane na stałe,

leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwwymiotne, przeciwbiegunkowe,

gaza, bandaże, opatrunki na oparzenia,

rękawiczki jednorazowe,

środki antyseptyczne,

opaska do tamowania krwotoków,

termometr i nożyczki,

maseczki FFP3,

folia termiczna.

Środki czystości i higieny osobistej:

papier toaletowy,

chusteczki nawilżane,

podpaski,

pieluchy (jeśli masz małe dzieci),

środki dezynfekujące,

worki na śmieci,

wiadro z pokrywą.

Oświetlenie i łączność:

latarka i radio na baterie lub na korbkę,

naładowany telefon,

ładowarka,

naładowany powerbank,

pasujące kable i baterie,

świeczki do użytku domowego,

zapalniczka.

Inne:

koce, śpiwory i ciepła odzież,

gotówka w różnych nominałach,

narzędzia i sprzęt (taśmy, folie, zestawy do uszczelniania),

alternatywne źródło ogrzewania, które nie działa na prąd,

dokumenty,

gotówka.

Jak przygotować dom na wypadek kryzysu?

Oprócz zgromadzenia zapasów, warto również odpowiednio przygotować swój dom lub mieszkanie na wypadek sytuacji kryzysowej.

Zabezpiecz okna i drzwi: przygotuj koce, ręczniki i taśmy, aby w razie potrzeby uszczelnić okna oraz drzwi.

Przygotuj się na brak mediów: zastanów się, jak poradzisz sobie bez wody, prądu, gazu, telefonu i internetu.

Usuń przeszkody: usuń z korytarzy i klatek schodowych niepotrzebne przedmioty, które mogą utrudniać ewakuację.

Oznacz punkty odcięcia: w widoczny sposób oznacz miejsca odcięcia gazu, prądu i wody, przećwicz z domownikami ich wyłączanie.

Zainstaluj czujniki: zamontuj czujki dymu, czadu i gazu, a następnie regularnie sprawdzaj ich stan techniczny,

Wyposaż się w sprzęt gaśniczy: zaopatrz dom w gaśnicę i koc gaśniczy.

Znajdź bezpieczne miejsce: sprawdź, które pomieszczenie w domu jest najbezpieczniejsze – najlepiej z dala od okien, przy ścianach nośnych, w centralnej części budynku.

Regularnie sprawdzaj instalacje: pamiętaj o przeglądach instalacji kominowej, wentylacyjnej, gazowej i elektrycznej oraz o aktualnym ubezpieczeniu domu lub mieszkania.

Rządowy poradnik bezpieczeństwa

Wejdź na stronę i zapoznaj się z przygotowanym przez rząd poradnikiem bezpieczeństwa. Nie daj się zaskoczyć: https://www.gov.pl/web/poradnikbezpieczenstwa.