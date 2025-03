Warszawa szuka schronów. Jesteś właścicielem garażu lub piwnicy? Musisz to zgłosić do kwietnia

TO NIE ŻART

Warszawa szuka schronów

Masz piwnicę lub garaż? To może być schron. Urząd dzielnicy Ochota przypomina mieszkańcom, że do 1 kwietnia 2025 r. należy zgłosić fakt posiadania przestrzeni, która przed 1 stycznia br. pełniły funkcję schronów lub ukryć.

Kto musi zgłosić?

właściciele,

zarządcy,

użytkownicy wieczyści.

- Zgodnie z art. 207 ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej, właściciele, użytkownicy wieczyści oraz zarządcy obiektów budowlanych (lub ich części), które przed 1 stycznia 2025 r. pełniły funkcję schronów lub ukryć, są zobowiązani do zgłoszenia ich do urzędu dzielnicy - apeluje Piotr Krasnodębski, Burmistrz Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. - Nie pozwól, by miejsce, które kiedyś chroniło – dziś pozostało zapomniane - dodaje.

Zgłoszenie dawnego schronu to bułka z masłem! Możesz to zrobić na kilka sposobów:

mailowo na adres: [email protected],

złożyć osobiście w: Urzędzie Dzielnicy Ochota,

EPUAP: /UMSTWarszawa/skrytka,

ADE: AE:PL-79408-50689-FDSVF-21.

Zgłoszenie dawnego schronu pozwoli ocenić, czy może on służyć mieszkańcom w razie zagrożenia.