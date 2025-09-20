Co powinien zawierać plecak ewakuacyjny?

Zawartość plecaka ewakuacyjnego powinna być dobrze przemyślana i dostosowana do potencjalnych zagrożeń oraz indywidualnych potrzeb. MSWiA w przygotowanym poradniku bezpieczeństwa podkreśla, że w plecaku ewakuacyjnym w momencie wystąpienia zagrożenia i konieczności natychmiastowej samoewakuacji powinny się znaleźć rzeczy, które pozwolą przetrwać 72 godziny. Oto lista najważniejszych elementów, które warto w nim umieścić:

Dokumenty i pieniądze – podstawa bezpieczeństwa

Kopie dokumentów, takie jak dowód osobisty, paszport i prawo jazdy, są niezbędne do identyfikacji i załatwiania formalności. Dokumenty medyczne i ubezpieczeniowe mogą okazać się kluczowe w razie potrzeby udzielenia pomocy. Gotówka w małych nominałach, schowana oddzielnie od portfela, przyda się w sytuacjach, gdy płatności kartą będą niemożliwe. Przechowuj je w wodoodpornej kopercie lub etui, aby zapewnić im ochronę przed zniszczeniem.

Woda i jedzenie awaryjne

Woda i żywność długoterminowa to absolutna podstawa. Minimum 1,5–2 litry wody na osobę oraz batony energetyczne, suchary, konserwy i suszone owoce zapewnią Ci energię i nawodnienie w trudnych warunkach. Tabletki do uzdatniania wody lub filtr turystyczny mogą okazać się nieocenione, jeśli dostęp do czystej wody będzie ograniczony. Produkty powinny być lekkie, odporne na zmiany temperatury i gotowe do spożycia bez dodatkowej obróbki.

Odzież i ochrona termiczna

Komplet bielizny na zmianę, lekka kurtka przeciwdeszczowa, rękawiczki, czapka i skarpetki zapewnią komfort termiczny w różnych warunkach pogodowych. Folia NRC (koc termiczny) to lekki i skuteczny sposób na ochronę przed wychłodzeniem. W samochodzie warto trzymać także zwykły koc – przyda się podczas dłuższego postoju w zimie.

Apteczka – zestaw ratunkowy

Apteczka w samochodzie powinna być rozbudowana w porównaniu do tej wymaganej przepisami. Plastry, bandaże, gaza jałowa, opaski uciskowe, środki dezynfekujące i rękawiczki jednorazowe to podstawowe elementy, które pozwolą udzielić pierwszej pomocy w razie potrzeby. Leki przyjmowane na stałe oraz podstawowe leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe są niezbędne dla osób z problemami zdrowotnymi.

Narzędzia i sprzęt awaryjny

Multitool i scyzoryk to uniwersalne narzędzia, które przydadzą się w wielu sytuacjach. Latarka czołowa z zapasem baterii zapewni oświetlenie w ciemności. Powerbank i ładowarka samochodowa umożliwią naładowanie urządzeń elektronicznych. Taśma naprawcza, linka, zapałki wodoszczelne i zapalniczka to drobne, ale bardzo przydatne przedmioty. Mała składana łopatka może okazać się niezbędna w przypadku zakopania się w śniegu lub błocie. W samochodzie powinny znajdować się też kable rozruchowe, kompresor do opon i kanister z zapasem paliwa.

Higiena i komfort podczas ewakuacji

Chusteczki nawilżane, papier toaletowy i żel antybakteryjny pomogą utrzymać higienę w trudnych warunkach. Mały ręcznik szybkoschnący przyda się do osuszenia rąk lub twarzy. Dla rodzin z dziećmi należy pamiętać o pieluchach czy dodatkowych środkach higienicznych.

Elektronika i komunikacja

Telefon komórkowy starszego typu (dłuższy czas pracy baterii), krótkofalówki i powerbank o dużej pojemności to alternatywne sposoby komunikacji, które mogą okazać się niezastąpione, gdy sieć GSM nie działa. Klasyczna mapa papierowa to niezawodne źródło informacji o terenie, które nie wymaga dostępu do energii elektrycznej. Przyda się również kompas.

Plecak ewakuacyjny operatora GROM-u

Swoją wersję plecaka ewakuacyjnego zaprezentował między innymi Paweł Mateńczuk ps. Naval, wieloletni operator Jednostki Wojskowej GROM, uczestnik misji bojowych w Iraku oraz w Afganistanie.

- Pamiętajcie, że taki plecak nie jest walizą, w której mamy swój dobytek – służy do zabezpieczenia naszego przetrwania! - przypomina Naval.

PLECAK UCIECZKOWY – potoczna nazwa plecaka, w którym mamy najważniejsze rzeczy z których nie korzystamy na co dzień. Plecak jest spakowany i leży w ustalonym miejscu, w chwili ewakuacji będziemy pewni, że najpotrzebniejsze rzeczy mamy ze sobą, a czas opuszczenia domu skróci się do minimum. Plecak 25–35L, w niezbyt jaskrawym kolorze, ale nie militarnym. Powinien być dzielony na kilka komór (łatwy dostęp do zawartości), zamki zakończone pętelkami (złączenie ich kłódeczką lub karabińczykiem utrudni, a nawet zniechęci kieszonkowców).

Nasz ubiór:

Buty powyżej kostki

Spodnie bojówki, pasek

„Góra” na tak zwana cebulkę, kurtka przeciwdeszczowa z kapturem

Pałatka przeciwdeszczowa

Czapka, rękawiczki, gogle, okulary, stopery do uszu

Główne przedmioty:

Dokumenty (na nośnikach elektronicznych)

Gotówka (czy brać biżuterię i dużo pieniędzy? NIE)

Łączność (radyjko, baterie, telefon, GPS)

Mapa, busola, kompas

Zapasowa odzież – komplet bielizny na zmianę, kurtka puchowa, pałatka

Zapas żywności

Sprzęt survivalowy

Mini apteczka (podstawowe lekarstwa, zestaw opatrunkowy).

DOKUMENTY – paszport, ksero paszportu, scan paszportu/wizy i innych ważnych dokumentów na nośniku pamięci, pieniądze, mapa, notes ołówek (papierowe dokumenty zamknięte w woreczku typu zipper).

NARZĘDZIA SURVIVALOWE

Nożyk (Latherman) – malutki nożyk kieszonkowy otwierany jedną dłonią

Latarka – czołówka z możliwością zmiany światła na czerwony i funkcją stroboskopową

Linka – co najmniej cztery metry tak zwany paracord

Zapalniczka, zapałki, świeczka (woskowa zawsze można ją zjeść 😉

GPS, busola, mapa, gwizdek

Telefon (satelitarny), radyjko na baterie

Ogrzewacz chemiczny

Światło chemiczne

Okulary przeciwsłoneczne, gogle, nakrycie głowy, ciepła bluza, chusta

Plastikowe zaciski (kajdaneczki), taśma

I wszystko to co wydaje nam się konieczne do przeżycia w danym rejonie.

ŻYWNOŚĆ

Woda, żel energetyczny, batonik energetyczny, żywność na 48h prosta do przygotowania

APTECZKA

Taktyczna opaska zaciskowa

Bandaż z opatrunkiem

Opatrunek wentylowy

Bandaż elastyczny

Plastry hydrożelowe

Plastry

Woda utleniona, żel antyseptyczny

Środki na reakcje alergiczne, wapno

Środki przeciwbólowe

Koc termiczny – folia RSC

Dlaczego warto mieć plecak ewakuacyjny w samochodzie?

Samochód towarzyszy nam w codziennym życiu – podczas dojazdów do pracy, podróży czy zakupów. W sytuacji kryzysowej daje możliwość szybkiego oddalenia się z zagrożonego miejsca. Plecak ewakuacyjny w aucie pozwala zaoszczędzić czas i gwarantuje, że najpotrzebniejsze rzeczy mamy zawsze pod ręką. Dzięki niemu, nawet w obliczu nagłego zagrożenia, będziesz miał dostęp do podstawowych środków przetrwania i niezbędnych narzędzi.

Przygotowanie plecaka ewakuacyjnego to proces, który wymaga starannego planowania i regularnej aktualizacji. Pamiętaj, aby:

Dostosować zawartość do indywidualnych potrzeb: Uwzględnij liczbę pasażerów, specyfikę regionu, w którym mieszkasz, oraz potencjalne zagrożenia.

Regularnie sprawdzać daty ważności żywności i leków: Upewnij się, że wszystkie produkty są świeże i zdatne do spożycia.

Przechowywać plecak w łatwo dostępnym miejscu: Umieść go w bagażniku lub na tylnym siedzeniu, aby w razie potrzeby szybko go wyjąć.

Regularnie ćwiczyć procedury ewakuacyjne: Zapoznaj się z zawartością plecaka i upewnij się, że wiesz, jak używać poszczególnych przedmiotów.

