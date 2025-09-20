Plecak ewakuacyjny do samochodu. Co musisz w nim mieć, by przetrwać kryzys? Lista niezbędnych rzeczy

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-09-20 3:50

Przygotowanie plecaka ewakuacyjnego to jeden z kluczowych elementów planu awaryjnego. Niespodziewane sytuacje – awarie prądu, powodzie, śnieżyce, blokady dróg czy konieczność nagłej ewakuacji – mogą sprawić, że odpowiednio wyposażony plecak stanie się naszym mobilnym centrum bezpieczeństwa. Warto wcześniej zaplanować, co spakować do plecaka ewakuacyjnego i jakie dodatkowe rzeczy przechowywać w aucie.

Poradnik bezpieczeństwa

i

Autor: SHUTTERSTOCK/ Shutterstock Poradnik bezpieczeństwa

Co powinien zawierać plecak ewakuacyjny?

Zawartość plecaka ewakuacyjnego powinna być dobrze przemyślana i dostosowana do potencjalnych zagrożeń oraz indywidualnych potrzeb. MSWiA w przygotowanym poradniku bezpieczeństwa podkreśla, że w plecaku ewakuacyjnym w momencie wystąpienia zagrożenia i konieczności natychmiastowej samoewakuacji powinny się znaleźć rzeczy, które pozwolą przetrwać 72 godziny. Oto lista najważniejszych elementów, które warto w nim umieścić:

  • Dokumenty i pieniądze – podstawa bezpieczeństwa

Kopie dokumentów, takie jak dowód osobisty, paszport i prawo jazdy, są niezbędne do identyfikacji i załatwiania formalności. Dokumenty medyczne i ubezpieczeniowe mogą okazać się kluczowe w razie potrzeby udzielenia pomocy. Gotówka w małych nominałach, schowana oddzielnie od portfela, przyda się w sytuacjach, gdy płatności kartą będą niemożliwe. Przechowuj je w wodoodpornej kopercie lub etui, aby zapewnić im ochronę przed zniszczeniem.

  • Woda i jedzenie awaryjne

Woda i żywność długoterminowa to absolutna podstawa. Minimum 1,5–2 litry wody na osobę oraz batony energetyczne, suchary, konserwy i suszone owoce zapewnią Ci energię i nawodnienie w trudnych warunkach. Tabletki do uzdatniania wody lub filtr turystyczny mogą okazać się nieocenione, jeśli dostęp do czystej wody będzie ograniczony. Produkty powinny być lekkie, odporne na zmiany temperatury i gotowe do spożycia bez dodatkowej obróbki.

  • Odzież i ochrona termiczna

Komplet bielizny na zmianę, lekka kurtka przeciwdeszczowa, rękawiczki, czapka i skarpetki zapewnią komfort termiczny w różnych warunkach pogodowych. Folia NRC (koc termiczny) to lekki i skuteczny sposób na ochronę przed wychłodzeniem. W samochodzie warto trzymać także zwykły koc – przyda się podczas dłuższego postoju w zimie.

  • Apteczka – zestaw ratunkowy

Apteczka w samochodzie powinna być rozbudowana w porównaniu do tej wymaganej przepisami. Plastry, bandaże, gaza jałowa, opaski uciskowe, środki dezynfekujące i rękawiczki jednorazowe to podstawowe elementy, które pozwolą udzielić pierwszej pomocy w razie potrzeby. Leki przyjmowane na stałe oraz podstawowe leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe są niezbędne dla osób z problemami zdrowotnymi.

  • Narzędzia i sprzęt awaryjny

Multitool i scyzoryk to uniwersalne narzędzia, które przydadzą się w wielu sytuacjach. Latarka czołowa z zapasem baterii zapewni oświetlenie w ciemności. Powerbank i ładowarka samochodowa umożliwią naładowanie urządzeń elektronicznych. Taśma naprawcza, linka, zapałki wodoszczelne i zapalniczka to drobne, ale bardzo przydatne przedmioty. Mała składana łopatka może okazać się niezbędna w przypadku zakopania się w śniegu lub błocie. W samochodzie powinny znajdować się też kable rozruchowe, kompresor do opon i kanister z zapasem paliwa.

  • Higiena i komfort podczas ewakuacji

Chusteczki nawilżane, papier toaletowy i żel antybakteryjny pomogą utrzymać higienę w trudnych warunkach. Mały ręcznik szybkoschnący przyda się do osuszenia rąk lub twarzy. Dla rodzin z dziećmi należy pamiętać o pieluchach czy dodatkowych środkach higienicznych.

  • Elektronika i komunikacja

Telefon komórkowy starszego typu (dłuższy czas pracy baterii), krótkofalówki i powerbank o dużej pojemności to alternatywne sposoby komunikacji, które mogą okazać się niezastąpione, gdy sieć GSM nie działa. Klasyczna mapa papierowa to niezawodne źródło informacji o terenie, które nie wymaga dostępu do energii elektrycznej. Przyda się również kompas.

Polecany artykuł:

Lotnisko w Krakowie zamknięte na trzy miesiące? Padła data. "Opcja atomowa"

Plecak ewakuacyjny operatora GROM-u

Swoją wersję plecaka ewakuacyjnego zaprezentował między innymi Paweł Mateńczuk ps. Naval, wieloletni operator Jednostki Wojskowej GROM, uczestnik misji bojowych w Iraku oraz w Afganistanie.

- Pamiętajcie, że taki plecak nie jest walizą, w której mamy swój dobytek – służy do zabezpieczenia naszego przetrwania! - przypomina Naval.

PLECAK UCIECZKOWY – potoczna nazwa plecaka, w którym mamy najważniejsze rzeczy z których nie korzystamy na co dzień. Plecak jest spakowany i leży w ustalonym miejscu, w chwili ewakuacji będziemy pewni, że najpotrzebniejsze rzeczy mamy ze sobą, a czas opuszczenia domu skróci się do minimum. Plecak 25–35L, w niezbyt jaskrawym kolorze, ale nie militarnym. Powinien być dzielony na kilka komór (łatwy dostęp do zawartości), zamki zakończone pętelkami (złączenie ich kłódeczką lub karabińczykiem utrudni, a nawet zniechęci kieszonkowców).

Nasz ubiór:

  • Buty powyżej kostki
  • Spodnie bojówki, pasek
  • „Góra” na tak zwana cebulkę, kurtka przeciwdeszczowa z kapturem
  • Pałatka przeciwdeszczowa
  • Czapka, rękawiczki, gogle, okulary, stopery do uszu

Główne przedmioty:

  • Dokumenty (na nośnikach elektronicznych)
  • Gotówka (czy brać biżuterię i dużo pieniędzy? NIE)
  • Łączność (radyjko, baterie, telefon, GPS)
  • Mapa, busola, kompas
  • Zapasowa odzież – komplet bielizny na zmianę, kurtka puchowa, pałatka
  • Zapas żywności
  • Sprzęt survivalowy
  • Mini apteczka (podstawowe lekarstwa, zestaw opatrunkowy).

DOKUMENTY – paszport, ksero paszportu, scan paszportu/wizy i innych ważnych dokumentów na nośniku pamięci, pieniądze, mapa, notes ołówek (papierowe dokumenty zamknięte w woreczku typu zipper).

NARZĘDZIA SURVIVALOWE

  • Nożyk (Latherman) – malutki nożyk kieszonkowy otwierany jedną dłonią
  • Latarka – czołówka z możliwością zmiany światła na czerwony i funkcją stroboskopową
  • Linka – co najmniej cztery metry tak zwany paracord
  • Zapalniczka, zapałki, świeczka (woskowa zawsze można ją zjeść 😉
  • GPS, busola, mapa, gwizdek
  • Telefon (satelitarny), radyjko na baterie
  • Ogrzewacz chemiczny
  • Światło chemiczne
  • Okulary przeciwsłoneczne, gogle, nakrycie głowy, ciepła bluza, chusta
  • Plastikowe zaciski (kajdaneczki), taśma
  • I wszystko to co wydaje nam się konieczne do przeżycia w danym rejonie.

ŻYWNOŚĆ

  • Woda, żel energetyczny, batonik energetyczny, żywność na 48h prosta do przygotowania

APTECZKA

  • Taktyczna opaska zaciskowa
  • Bandaż z opatrunkiem
  • Opatrunek wentylowy
  • Bandaż elastyczny
  • Plastry hydrożelowe
  • Plastry
  • Woda utleniona, żel antyseptyczny
  • Środki na reakcje alergiczne, wapno
  • Środki przeciwbólowe
  • Koc termiczny – folia RSC

Polecany artykuł:

Gdzie są schrony w Krakowie? Te miejsca mają dać bezpieczeństwo w czasie wojny

Dlaczego warto mieć plecak ewakuacyjny w samochodzie?

Samochód towarzyszy nam w codziennym życiu – podczas dojazdów do pracy, podróży czy zakupów. W sytuacji kryzysowej daje możliwość szybkiego oddalenia się z zagrożonego miejsca. Plecak ewakuacyjny w aucie pozwala zaoszczędzić czas i gwarantuje, że najpotrzebniejsze rzeczy mamy zawsze pod ręką. Dzięki niemu, nawet w obliczu nagłego zagrożenia, będziesz miał dostęp do podstawowych środków przetrwania i niezbędnych narzędzi.

Przygotowanie plecaka ewakuacyjnego to proces, który wymaga starannego planowania i regularnej aktualizacji. Pamiętaj, aby:

  • Dostosować zawartość do indywidualnych potrzeb: Uwzględnij liczbę pasażerów, specyfikę regionu, w którym mieszkasz, oraz potencjalne zagrożenia.
  • Regularnie sprawdzać daty ważności żywności i leków: Upewnij się, że wszystkie produkty są świeże i zdatne do spożycia.
  • Przechowywać plecak w łatwo dostępnym miejscu: Umieść go w bagażniku lub na tylnym siedzeniu, aby w razie potrzeby szybko go wyjąć.
  • Regularnie ćwiczyć procedury ewakuacyjne: Zapoznaj się z zawartością plecaka i upewnij się, że wiesz, jak używać poszczególnych przedmiotów.

Teksty z Wielkiego Poradnika Bezpieczeństwa znajdziesz również w codziennych wydaniach "Super Expressu" od poniedziałku do soboty (od 22 do 27 września). A Ministerstwo Obrony Narodowej objęło naszą akcję patronatem.

Fani obiektów wojskowych będą zachwyceni. Historyczny schron Twierdzy Kraków zostanie odbudowany

Fani obiektów wojskowych będą zachwyceni. Historyczny schron Twierdzy Kraków zostanie odbudowany
8 zdjęć
Sonda
Czy boisz się wojny?
Żelazny Obrońca 25: Ustka
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Poradnik Bezpieczeństwa