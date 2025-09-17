Gdzie są schrony w Krakowie? Te miejsca mają dać bezpieczeństwo w czasie wojny

W związku z sytuacją w Ukrainie i wzrostem poczucia zagrożenia, w Polsce wzrosło zainteresowanie tematem schronów.

W Małopolsce zgłoszono do sprawdzenia 559 obiektów, w tym około 300 w Krakowie.

Służby dokonały już sprawdzenia około 140 z tych obiektów.

Ile jest schronów w Krakowie? Mapa schronów

Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez obce drony, w naszym kraju wzrosło poczucie zagrożenia i zainteresowanie obroną cywilną oraz informacjami na temat budowli ochronnych. Mieszkańcy chcą wiedzieć, gdzie znajdują się schrony, które mogłyby zapewnić bezpieczeństwo w przypadku ataku. Od kilku lat służby mundurowe, a także cywilne instytucje pracują nad inwentaryzacją budowli ochronnych i sprawdzeniem ich stanu technicznego. Ile jest schronów w Krakowie? Głos w tej sprawie zabrał Małopolski Urząd Wojewódzki.

– Z informacji pozyskanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i PSP wynika, że w Małopolsce do sprawdzenia zgłoszonych zostało 559 obiektów, w tym ok. 300 w Krakowie i 26 w Tarnowie. Te sprawdzenia są w toku. Dotychczas takich sprawdzeń służby wykonały ok. 140. Natomiast wnioski samorządów ws. dofinansowania z Programu ochrony ludności i obrony cywilnej dotyczą też miejsc doraźnego schronienia. Więcej informacji podamy po zweryfikowaniu tych wniosków, gdy będziemy na etapie zawierania umów – przekazała Radiu ESKA dr Joanna Paździo, rzeczniczka wojewody małopolskiego.

Lokalizację budowli ochronnych można sprawdzić na mapie przygotowanej przez straż pożarną.

Inną kwestią jest funkcjonalność istniejących budowli ochronnych. Eksperci alarmują, że w większości przypadków schrony są w złym stanie technicznym. Spotykane są zawilgocone pomieszczenia, brak wentylacji, drzwi gazoszczelnych czy urządzeń filtracyjnych. Wiele obiektów pełni obecnie funkcję zwykłych piwnic, komórek lokatorskich albo magazynów.

Co więcej, nawet gdyby udało się przywrócić je do pierwotnej funkcji, nie byłyby w stanie pomieścić całej ludności Krakowa. Typowy schron piwniczny pod blokiem to około 70 m² powierzchni użytkowej, co oznacza maksymalnie 70–80 osób.

Ile jest schronów w Polsce? Wyniki inwentaryzacji PSP

Podczas działań PSP zinwentaryzowała w sumie 234 735 obiektów budowlanych na terenie całego kraju. Sklasyfikowano je jako budowle ochronne, czyli schrony i ukrycia oraz miejsca doraźnego schronienia (MDS). Schrony to jednak zdecydowana mniejszość

Najwięcej obiektów zinwentaryzowano w województwie mazowieckim (29,7 tys.), a także w województwie śląskim (25,9 tys.). Na terenie całego kraju zewidencjonowano:

224 113 miejsc doraźnego schronienia (MDS);

10 622 budowle ochronne, w tym:

- 903 – schrony, - 8 719 – ukrycia. Pojemność tych obiektów przekracza populację Polski. W MDS-ach, schronach i ukryciach może się schronić w sumie ponad 49 mln osób.

Schron pod Szpitalem im. Żeromskiego w Krakowie

Sonda Czy boisz się wojny? Tak Nie