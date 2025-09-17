Dwóch mężczyzn próbowało włamać się do jednego z obiektów Wodociągów Miasta Krakowa.

Do incydentu doszło kilka tygodni temu.

Sprawcy, obywatele jednego ze wschodnich państw, zostali zatrzymani przez ochronę i przekazani policji.

Z relacji dyrektora ds. bezpieczeństwa krakowskich wodociągów gen. Mariana Janickiego wynika, że kilka tygodni temu strategiczna instytucja w mieście padła ofiarą próby sabotażu. W Radiu Kraków były szef Biura Ochrony Rządu przekazał, że dwóch mężczyzn usiłowało sforsować zabezpieczenia jednego z obiektów należących do wodociągów. Na szczęście zostali powstrzymani i przekazani policji. To obcokrajowcy pochodzący z kraju położonego na wschód od Polski. Z którego? Tego służby nie ujawniają.

- Zostali natychmiast przechwyceni przez nasze służby i przekazani organom ścigania. Sytuacja została w pełni opanowana - powiedział w Radiu Kraków gen. Marian Janicki.

Intruzi próbowali też filmować i fotografować obiekt niezwykle ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

Wodociągi inwestują w bezpieczeństwo

Generał Janicki podkreśla, że incydent jest dowodem na to, jak ważne są inwestycje w monitoring i zabezpieczenia. Wodociągi Miasta Krakowa od lat rozwijają własne centrum nadzoru obiektów krytycznych, które działa 24 godziny na dobę.

- Mamy profesjonalny system monitoringu, bariery i nowoczesne kamery. Człowiek jest zawsze najsłabszym ogniwem, dlatego stawiamy na technikę. W tym przypadku służby zachowały się wzorowo – wyjaśnia dyrektor ds. bezpieczeństwa krakowskich wodociągów.

Wodociągi to strategiczny obiekt dla Krakowa, ale też okolicznych miejscowości. Spółka zapewnia dostawy wody dla ponad miliona osób.

