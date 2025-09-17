Próba sabotażu krakowskich wodociągów! Dwie osoby zatrzymane. "Obywatele jednego ze wschodnich krajów"

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-09-17 8:37

Dyrektor ds. bezpieczeństwa krakowskich wodociągów gen. Marian Janicki ujawnił w Radiu Kraków niepokojącą informację. Kilka tygodni temu dwóch mężczyzn usiłowało nielegalnie dostać się na teren obiektu o strategicznym znaczeniu. Sprawcy zostali zatrzymani i przekazani policji. Wiadomo, że są to obywatele państwa położonego na wschód od Polski.

Próba sabotażu krakowskich wodociągów! Dwie osoby zatrzymane

i

Autor: Zygmunt Put/ CC BY-SA 4.0 Biuro Wodociągów Krakowskich
  • Dwóch mężczyzn próbowało włamać się do jednego z obiektów Wodociągów Miasta Krakowa.
  • Do incydentu doszło kilka tygodni temu.
  • Sprawcy, obywatele jednego ze wschodnich państw, zostali zatrzymani przez ochronę i przekazani policji.

Próba sabotażu w krakowskich wodociągach. Obcokrajowcy zatrzymani na gorącym uczynku

Z relacji dyrektora ds. bezpieczeństwa krakowskich wodociągów gen. Mariana Janickiego wynika, że kilka tygodni temu strategiczna instytucja w mieście padła ofiarą próby sabotażu. W Radiu Kraków były szef Biura Ochrony Rządu przekazał, że dwóch mężczyzn usiłowało sforsować zabezpieczenia jednego z obiektów należących do wodociągów. Na szczęście zostali powstrzymani i przekazani policji. To obcokrajowcy pochodzący z kraju położonego na wschód od Polski. Z którego? Tego służby nie ujawniają.

Zostali natychmiast przechwyceni przez nasze służby i przekazani organom ścigania. Sytuacja została w pełni opanowana - powiedział w Radiu Kraków gen. Marian Janicki.

Intruzi próbowali też filmować i fotografować obiekt niezwykle ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

Polecany artykuł:

Morze białych kwiatów na grobie Kuby. Młody sportowiec zginął w strasznym wypad…

Wodociągi inwestują w bezpieczeństwo

Generał Janicki podkreśla, że incydent jest dowodem na to, jak ważne są inwestycje w monitoring i zabezpieczenia. Wodociągi Miasta Krakowa od lat rozwijają własne centrum nadzoru obiektów krytycznych, które działa 24 godziny na dobę.

- Mamy profesjonalny system monitoringu, bariery i nowoczesne kamery. Człowiek jest zawsze najsłabszym ogniwem, dlatego stawiamy na technikę. W tym przypadku służby zachowały się wzorowo – wyjaśnia dyrektor ds. bezpieczeństwa krakowskich wodociągów.

Wodociągi to strategiczny obiekt dla Krakowa, ale też okolicznych miejscowości. Spółka zapewnia dostawy wody dla ponad miliona osób.

Super Express Google News
Pogrzeb Mateusza Dz. w Krakowie
Sonda
Czy boisz się wojny?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WŁAMANIE
OCHRONA
WODOCIĄGI KRAKOWSKIE