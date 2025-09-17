Morze białych kwiatów na grobie Kuby. Młody sportowiec zginął w strasznym wypadku w Sierczy

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-09-17 5:00

Na cmentarzu komunalnym w Prokocimiu został pochowany Jakub Sz. († 15 l.), utalentowany młody pięściarz, który zginął w tragicznym wypadku w Sierczy, pod koniec wakacji. Grób młodego sportowca przykryło morze białych kwiatów.

Super Express Google News
  • Jakub Sz., młody pięściarz, zginął w tragicznym wypadku samochodowym.
  • Tragedia wydarzyła się pod koniec wakacji w Sierczy, gdzie rozpędzony lexus wypadł z drogi i stanął w płomieniach.
  • W aucie podróżowało trzech nieletnich chłopców bez uprawnień do kierowania pojazdem.
  • Śledztwo w sprawie wypadku wciąż trwa, a prokuratura bada wszystkie okoliczności zdarzenia.

Ponad dwa tygodnie rodzina musiała czekać, by wyprawić pogrzeb tragicznie zmarłemu 15–latkowi. Przypomnijmy, do wypadku doszło w nocy 29 sierpnia, na zakręcie w Sierczy pod Wieliczką. Rozpędzony lexus na łuku drogi wypadł z jezdni i uderzył w betonowy przepust. Stanął w płomieniach.

Autem podróżowało trzech młodych mężczyzn, wszyscy byli niepełnoletni i jak się szybko okazało, żaden nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Siła uderzenia była tak potężna, że jeden z nich wypadł na zewnątrz, dwaj pozostali zostali zakleszczeni w środku pojazdu, który zaraz po uderzeniu zapalił się. Z tego względu początkowo nie funkcjonariusze nie mogli ustalić ani wieku ani płci ofiar. Potrzebne były do tego badania DNA by potwierdzić ich tożsamość.

Śledztwo nadal trwa, ustalane są wszystkie okoliczności wypadku, przeglądane monitoringi. Czekamy na opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków, czekamy na dokonanie szczegółowych oględzin pojazdu, sprawności technicznej tego pojazdu, no i wszelkie możliwe ustalenia, jak doszło do tej tragedii, jaką drogą się poruszały osoby, które zostały znalezione martwe w tym pojeździe.

– poinformował prokurator Mariusz Boroń.

Śledczy dość szybko ustalili, kto jechał spalonym lexusem. Okazało się, że byli to dwaj 16–letni mieszkańcy Sygneczowa i 15–letni Kuba S. z Krakowa. Chłopcy zabrali auto mamie jednego z nich i udali się na nocną przejażdżkę. Kobieta w chwili wypadku przebywała za granicą i o niczym nie wiedziała.

CZYTAJ TEŻ: 16-letni Mateusz zginął przez pijanego kierowcę, a sąd wypuścił podejrzanego na wolność. Zdumiewająca decyzja

Polecany artykuł:

Tragiczne odkrycie w Krakowie. Ciało mężczyzny wyłowione z Wisły w pobliżu klas…
Express Biedrzyckiej - MAREK BOROWSKI
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK