Sąd nie zgodził się na areszt dla 26-letniego Piotra B., który spowodował wypadek na al. Mickiewicza w Krakowie.

Kierowca volkswagena passata uderzył w słupy i drzewa, w wyniku czego zginął 16-letni pasażer, a trzy osoby zostały ranne.

Prokuratura złoży zażalenie na decyzję sądu.

Śmiertelny wypadek na al. Mickiewicza w Krakowie. Kierowca był pijany

W Prokuraturze Rejonowej Kraków-Krowodrza Piotrowi B. przedstawiono zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego, którego następstwem była śmierć Mateusza D. Do tragicznego zdarzenia doszło 10 września 2025 roku na al. Mickiewicza w Krakowie. Mężczyzna prowadził samochód marki Volkswagen Passat, będąc w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu na poziomie 0,58 mg/l w pierwszym badaniu i 0,51 mg/l w drugim.

Dodatkowo, Piotr B. nie dostosował prędkości do warunków drogowych i ograniczenia prędkości do 50 km/h na al. Adama Mickiewicza. W wyniku tego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i uderzył w słupy oświetleniowe oraz dwa drzewa.

Oprócz kierowcy i tragicznie zmarłego Mateusza D., w volkswagenie znajdowały się jeszcze trzy inne osoby. Na szczęście ich życie nie jest zagrożone. Damian B. doznał obrażeń w postaci rany tłuczonej głowy z rozcięciem w części czołowej oraz ran szarpano-tłuczonych w okolicach kolana prawego. Oliwia B. ma złamaną kość krzyżową oraz kość przedramienia lewego, a Wiktoria J. doznała złamania kości kulszowej prawej i łonowej oraz złamania kości krzyżowej lewej strony.

Sąd wypuścił podejrzanego na wolność. Prokuratura zapowiada zażalenie

Podejrzanemu Piotrowi B. grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Prokuratura chciała, by wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, sąd jednak nie zgodził się na takie rozwiązanie. Prokuratura zapowiedziała złożenie zażalenia na decyzję sądu.

- Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy nie uwzględnił wniosku prokuratury o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, tym samym mężczyzna pozostaje na wolności. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza w Krakowie zapowiedziała wniesienie zażalenia na postanowienie Sądu - informuje Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Pogrzeb Mateusza Dz. w Krakowie