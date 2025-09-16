16-letni Mateusz zginął przez pijanego kierowcę, a sąd wypuścił podejrzanego na wolność. Zdumiewająca decyzja

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
Anita Leszaj
Anita Leszaj
2025-09-16 14:55

Sąd nie zgodził się na aresztowanie 26-letniego Piotra B., który będąc pod wpływem alkoholu doprowadził do śmiertelnego wypadku na al. Mickiewicza w Krakowie. Nietrzeźwy kierowca stracił panowanie nad volkswagenem passatem, zjeżdżając poza lewą krawędź jezdni, najeżdżając na słupy oświetlenia ulicznego oraz dwa drzewa. W wypadku zginął 16-letni Mateusz D., a trzy inne osoby zostały ranne. Prokuratur wniesie zażalenie na postanowienie sądu.

Nie żyje 16-latek. Pijany kierowca volkswagena stracił panowanie nad autem

i

Autor: Policja Kraków/ Materiały prasowe
  • Sąd nie zgodził się na areszt dla 26-letniego Piotra B., który spowodował wypadek na al. Mickiewicza w Krakowie.
  • Kierowca volkswagena passata uderzył w słupy i drzewa, w wyniku czego zginął 16-letni pasażer, a trzy osoby zostały ranne.
  • Prokuratura złoży zażalenie na decyzję sądu.

Śmiertelny wypadek na al. Mickiewicza w Krakowie. Kierowca był pijany

W Prokuraturze Rejonowej Kraków-Krowodrza Piotrowi B. przedstawiono zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego, którego następstwem była śmierć Mateusza D. Do tragicznego zdarzenia doszło 10 września 2025 roku na al. Mickiewicza w Krakowie. Mężczyzna prowadził samochód marki Volkswagen Passat, będąc w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu na poziomie 0,58 mg/l w pierwszym badaniu i 0,51 mg/l w drugim.

Dodatkowo, Piotr B. nie dostosował prędkości do warunków drogowych i ograniczenia prędkości do 50 km/h na al. Adama Mickiewicza. W wyniku tego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i uderzył w słupy oświetleniowe oraz dwa drzewa.

Oprócz kierowcy i tragicznie zmarłego Mateusza D., w volkswagenie znajdowały się jeszcze trzy inne osoby. Na szczęście ich życie nie jest zagrożone. Damian B. doznał obrażeń w postaci rany tłuczonej głowy z rozcięciem w części czołowej oraz ran szarpano-tłuczonych w okolicach kolana prawego. Oliwia B. ma złamaną kość krzyżową oraz kość przedramienia lewego, a Wiktoria J. doznała złamania kości kulszowej prawej i łonowej oraz złamania kości krzyżowej lewej strony.

Polecany artykuł:

Młoda kobieta wypadła z czwartego piętra. Uratowała ją suszarka na pranie

Sąd wypuścił podejrzanego na wolność. Prokuratura zapowiada zażalenie

Podejrzanemu Piotrowi B. grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Prokuratura chciała, by wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, sąd jednak nie zgodził się na takie rozwiązanie. Prokuratura zapowiedziała złożenie zażalenia na decyzję sądu.

Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy nie uwzględnił wniosku prokuratury o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, tym samym mężczyzna pozostaje na wolności. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza w Krakowie zapowiedziała wniesienie zażalenia na postanowienie Sądu - informuje Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Super Express Google News
Pogrzeb Mateusza Dz. w Krakowie
Sonda
Czy sędziowie są zbyt łaskawi dla pijanych kierowców?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROKURATURA
SĄD
WYPADEK ŚMIERTELNY
ARESZT