Nie żyje 16-latek. Pijany kierowca volkswagena stracił panowanie nad autem

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-09-10 11:19

W nocy na al. Mickiewicza w Krakowie doszło do strasznego wypadku. Pijany kierowca, jadąc z ogromną prędkością, stracił panowanie nad pojazdem. Auto koziołkowało, a efektem tragicznego zdarzenia jest śmierć 16-latka. Sprawą zajmuje się prokuratura.

i

Autor: Policja Kraków/ Materiały prasowe
  • Tragiczny wypadek w Krakowie: 10 września około 1:30 w nocy na al. Mickiewicza 26-letni kierowca volkswagena, będąc pod wpływem alkoholu, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w krawężnik.
  • W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniósł 16-letni pasażer.
  • Prokuratura Rejonowa w Krakowie Krowodrzy prowadzi śledztwo w sprawie wypadku i zarządziła sekcję zwłok 16-latka.

Pijany kierowca spowodował śmiertelny wypadek w Krakowie

Do tragedii doszło w środę, 10 września około godziny 1:30 w nocy na al. Mickiewicza w Krakowie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji i prokuratury, 26-letni kierowca volkswagena jechał z dużą prędkością od strony ul. Konopnickiej. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi i uderzył w krawężnik. Siła uderzenia była tak duża, że samochód zaczął koziołkować. W wypadku zginął 16-latek.

- W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 16-letni pasażer – informuje policja. Pozostałe osoby podróżujące samochodem, w tym kierowca, odniosły obrażenia ciała. Na szczęście, jak informują służby, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragedii

Na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Krakowie Krowodrzy. To właśnie ta jednostka będzie prowadzić śledztwo w sprawie tragicznego wypadku.

- Z ustaleń policji wynika, że kierujący w chwili wypadku znajdował się pod wpływem alkoholu – dodają służby.

Wiadomo, że prokurator zarządził sekcję zwłok 16-latka, która ma pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci. 

W oględzinach miejsca zdarzenia uczestniczył prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie Krowodrzy, która to jednostka będzie nadzorowała śledztwo w tej sprawie. Prawdopodobnie w dniu dzisiejszym przeprowadzona zostanie sekcja zwłok 16 - latka, który poniósł śmierć w wyniku wypadku - informuje Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

POLICJA KRAKÓW
WYPADEK ŚMIERTELNY
PIJANY KIEROWCA