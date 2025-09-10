Rowerzysta potrącony przez tramwaj. Duże utrudnienia w Krakowie

Adrian Teliszewski
2025-09-10 9:27

W środę rano, 10 września w Krakowie doszło do poważnego wypadku. Na ul. Mogilskiej tramwaj potrącił rowerzystę, co spowodowało ogromne utrudnienia w ruchu komunikacji miejskiej. Zablokowany został ruch tramwajów w obu kierunkach. Najnowsze informacje Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego wskazują, że ruch tramwajowy w stronę Ronda Czyżyńskiego został już przywrócony.

  • 10 września na ul. Mogilskiej w Krakowie tramwaj potrącił rowerzystę, co całkowicie zablokowało ruch tramwajowy.
  • W wyniku wypadku, tramwaje kursowały przez Aleję Pokoju, a na wyłączonym odcinku uruchomiono zastępczą komunikację autobusową.
  • Po godzinie 9:00 wznowiono ruch tramwajowy w kierunku Ronda Czyżyńskiego, ale przejazd w stronę Ronda Mogilskiego pozostał niemożliwy.

Rowerzysta potrącony przez tramwaj. Utrudnienia w Krakowie

Do zdarzenia doszło w środę, 10 września na ul. Mogilskiej w Krakowie. Rowerzysta został potrącony przez tramwaj jadący w kierunku centrum miasta. Stan osoby poszkodowanej nie jest znany. Okoliczności niebezpiecznego zdarzenia są wyjaśniane przez służby. Niestety użytkownicy komunikacji zbiorowej muszą liczyć się z niedogodnościami związanymi z wypadkiem.

W wyniku wypadku ruch tramwajowy został początkowo całkowicie zablokowany, co spowodowało poważne utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej.

Białucha na kierunek Rondo Mogilskie - zatrzymanie w ruchu, wypadek. Linie tramwajowe kierowane przez Aleję Pokoju, na wyłączonym odcinku kursuje zastępcza komunikacja autobusowa - poinformowało Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

Jaka jest obecnie sytuacja?

Utrudnienia związane z wypadkiem zostały częściowo wyeliminowane po godz. 9.00. Wznowiono ruch tramwajowy w kierunku Ronda Czyżyńskiego. Niestety nadal niemożliwe są kursy tramwajów w stronę Ronda Mogliskiego.

- O godzinie 9:05 przywrócono ruch tramwajowy w stronę Ronda Czyżyńskiego. Nadal brak przejazdu w stronę Ronda Mogilskiego, zastępcza komunikacja autobusowa na trasie Rondo Czyżyńskie - Rondo Mogilskie - informuje MPK S.A.

