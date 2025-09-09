Kraków Airport planuje obsłużyć 13 milionów pasażerów w tym roku, po rekordowym roku 2024 z 11,1 milionami pasażerów i 214 milionami złotych zysku.

Zarząd lotniska ogłosił przetarg na opracowanie nowego Planu Generalnego, który ma stanowić plan rozwoju lotniska na co najmniej 20 lat.

Nowy plan ma na celu szybsze osiągnięcie przepustowości o 4 miliony większej niż pierwotnie zakładano, aby poprawić komfort pasażerów i zwiększyć przychody pozalotnicze.

Firmy mogą składać oferty do 16 października, a wybrany podmiot będzie miał 1305 dni na opracowanie planu, który musi zostać zatwierdzony przez ministra infrastruktury.

Kraków Airport idzie na rekord. Co to oznacza dla pasażerów?

Dynamiczny rozwój portu lotniczego w Balicach jest faktem. Rok 2024 był dla krakowskiego lotniska rekordowy: prawie 11,1 miliona obsłużonych pasażerów i 214 milionów złotych zysku netto. Obecny rok zapowiada się równie obiecująco – przekroczona zostanie bariera 13 milionów obsłużonych pasażerów.

Jak podkreśla w rozmowie z Rynkiem Lotniczym Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport, pierwotne plany zakładały budowę terminalu na 12 milionów pasażerów do 2031 roku. – Oczywiście, że deklarowana przepustowość na 12 milionów nie byłaby finalna. Przecież obecny terminal zaprojektowany jest na osiem milionów pasażerów, a w zeszłym roku obsłużył ponad 11 milionów podróżnych – wyjaśnia Łukasz Strutyński.

W związku z tym, zarząd lotniskowej spółki podjął decyzję o przyjęciu nowego Planu Generalnego i właśnie ogłosił przetarg na jego opracowanie.

Nowy Plan Generalny dla lotniska

Prezes Strutyński podkreśla, że przekraczanie zaplanowanego poziomu wykorzystania infrastruktury obniża komfort korzystania z lotniska. Dlatego tak ważne jest planowanie uwzględniające właściwą obsługę pasażerów oraz zwiększanie przychodów pozalotniczych.

– Zdecydowaliśmy się więc na istotną modyfikację tej inwestycji – to duża zmiana na lepsze, w jej efekcie o dwa lata szybciej osiągniemy przepustowość o 4 miliony większą niż pierwotnie założona – zaznaczył Strutyński.

Lotniskowa spółka ogłosiła przetarg na opracowanie nowego Planu Generalnego, który będzie stanowił plan rozwoju małopolskiego portu lotniczego na okres co najmniej 20 lat. Firmy zainteresowane udziałem w przetargu mogą składać oferty do 16 października. Wybrany podmiot będzie miał 1305 dni na opracowanie Planu Generalnego. Dokument ten, aby był ważny, musi zostać zatwierdzony przez ministra infrastruktury.

Sonda Czy lubisz latać samolotem? TAK NIE