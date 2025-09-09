- Kraków Airport planuje obsłużyć 13 milionów pasażerów w tym roku, po rekordowym roku 2024 z 11,1 milionami pasażerów i 214 milionami złotych zysku.
Kraków Airport idzie na rekord. Co to oznacza dla pasażerów?
Dynamiczny rozwój portu lotniczego w Balicach jest faktem. Rok 2024 był dla krakowskiego lotniska rekordowy: prawie 11,1 miliona obsłużonych pasażerów i 214 milionów złotych zysku netto. Obecny rok zapowiada się równie obiecująco – przekroczona zostanie bariera 13 milionów obsłużonych pasażerów.
Jak podkreśla w rozmowie z Rynkiem Lotniczym Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport, pierwotne plany zakładały budowę terminalu na 12 milionów pasażerów do 2031 roku. – Oczywiście, że deklarowana przepustowość na 12 milionów nie byłaby finalna. Przecież obecny terminal zaprojektowany jest na osiem milionów pasażerów, a w zeszłym roku obsłużył ponad 11 milionów podróżnych – wyjaśnia Łukasz Strutyński.
W związku z tym, zarząd lotniskowej spółki podjął decyzję o przyjęciu nowego Planu Generalnego i właśnie ogłosił przetarg na jego opracowanie.
Nowy Plan Generalny dla lotniska
Prezes Strutyński podkreśla, że przekraczanie zaplanowanego poziomu wykorzystania infrastruktury obniża komfort korzystania z lotniska. Dlatego tak ważne jest planowanie uwzględniające właściwą obsługę pasażerów oraz zwiększanie przychodów pozalotniczych.
– Zdecydowaliśmy się więc na istotną modyfikację tej inwestycji – to duża zmiana na lepsze, w jej efekcie o dwa lata szybciej osiągniemy przepustowość o 4 miliony większą niż pierwotnie założona – zaznaczył Strutyński.
Lotniskowa spółka ogłosiła przetarg na opracowanie nowego Planu Generalnego, który będzie stanowił plan rozwoju małopolskiego portu lotniczego na okres co najmniej 20 lat. Firmy zainteresowane udziałem w przetargu mogą składać oferty do 16 października. Wybrany podmiot będzie miał 1305 dni na opracowanie Planu Generalnego. Dokument ten, aby był ważny, musi zostać zatwierdzony przez ministra infrastruktury.