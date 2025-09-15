Młoda kobieta wypadła z czwartego piętra. Uratowała ją suszarka na pranie

2025-09-15 10:07

W Żabnie (powiat tarnowski) młoda kobieta wypadła z balkonu znajdującego się na czwartym piętrze bloku. Poszkodowana, pomimo że doznała obrażeń kręgosłupa, może mówić o ogromnym szczęściu. Wypadek najprawdopodobniej skończyłby się jej śmiercią, gdy nie to, że kobieta zahaczyła o przytwierdzoną do balkonu suszarkę na pranie, co wyhamowało prędkość upadku.

  • W Żabnie 20-letnia kobieta wypadła z balkonu na czwartym piętrze bloku.
  • Upadek kobiety zamortyzowała suszarka na pranie, dzięki czemu kobieta, pomimo urazu kręgosłupa, przeżyła.
  • 23-letni partner kobiety, który był obecny w mieszkaniu, po zdarzeniu stał się agresywny i próbował wyskoczyć przez okno, ale został powstrzymany przez policję i przewieziony do szpitala.
  • Policja prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia i ustalenia przyczyny upadku kobiety.

Dramat pod Tarnowem. 20-latka wypadła z balkonu na czwartym piętrze

W nocy z piątku na sobotę (12 na 13 września) w Żabnie pod Tarnowem doszło do dramatycznego zdarzenia. 20-letnia kobieta wypadła z balkonu mieszkania na czwartym piętrze bloku przy ul. 700-lecia. Jak podaje portal tarnow.net, kobieta przeżyła upadek, a jej życie udało się uratować dzięki szybkiej interwencji medycznej.

Przybyłe na miejsce służby ratunkowe udzieliły poszkodowanej pierwszej pomocy, a następnie przetransportowały ją do szpitala. Kobieta, pomimo poważnych obrażeń, była przytomna. Doznała urazu kręgosłupa. Mimo tego 20-latka może mówić o ogromnym szczęściu. Przeżyła, bo siłę upadku zamortyzowała suszarka na pranie, o którą kobieta zahaczyła.

Partner 20-latki sam chciał wyskoczyć. Powstrzymała go policja

W mieszkaniu, z którego wypadła 20-latka, znajdował się jej 23-letni partner. Jego zachowanie po zdarzeniu było szokujące. Mężczyzna stał się agresywny i sam próbował wyskoczyć przez okno

Dzięki szybkiej interwencji policji, mężczyzna został powstrzymany przed funkcjonariuszy i przewieziony do szpitala. Obecnie policja prowadzi śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego dramatycznego zdarzenia. Funkcjonariusze ustalają, co było przyczyną wypadnięcia kobiety z czwartego piętra.

Kraków: wypadek na Alejach, nie żyje 16-latek
Sonda
Umiesz udzielić pierwszej pomocy?
