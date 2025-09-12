Samorządowcy z powiatu tarnowskiego skazani przez sąd! Zapadły surowe wyroki

Były starosta tarnowski Roman Łucarz i wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gotrfryd uznani za winnych próby przejęcia majątku osoby w trudnej sytuacji.

Były starosta tarnowski i wójt gminy Szerzyny skazani

Były starosta tarnowski Roman Łucarz oraz wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gotrfryd zostali uznani za winnych. Sąd Okręgowy w Tarnowie uznał, że dopuścili się próby przejęcia majątku, wykorzystując trudną sytuację osoby, która nie była w stanie samodzielnie podejmować decyzji.

Jak informuje Radio ESKA, Roman Łucarz został skazany na półtora roku więzienia, 60 tysięcy złotych grzywny oraz sześcioletni zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w samorządzie. Podobny wyrok usłyszał wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd, jednak w jego przypadku grzywna była wyższa i wyniosła 80 tysięcy złotych. Z kolei dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Górska usłyszała wyrok roku i jednego miesiąca pozbawienia wolności. Sąd zakazał jej również sprawowania funkcji kierowniczych w samorządzie na okres 5 lat.

Wyrok jest nieprawomocny. Strony mogą złożyć od niego odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

- My ten wyrok witamy z wielkim żalem i ubolewaniem. Ja podkreślam, że od początku twierdziliśmy, że pani Górska nie popełniła i nie mogła popełnić żadnego przestępstwa. Działała w granicach swoich kompetencji, stosując się do polecenia służbowego swojego przełożonego, który działał również w ramach swoich kompetencji. (...) Proszę Państwa, to jest oczywiste, że apelacja jest przesądzona w tej sprawie, przynajmniej z naszej strony - powiedział Radiu ESKA mecenas Dawid Gąsawski, pełnomocnik Anny Górskiej.

Problemy samorządowców związanych z PiS

Roman Łucarz i Anna Górska są związani z Prawem i Sprawiedliwością. W przeszłości startowali w wyborach z list tego ugrupowania. Grzegorz Gotfryd był natomiast bliskim współpracownikiem byłego prezydenta Tarnowa Ryszarda Ścigały i tarnowskim pełnomocnikiem partii Jarosława Gowina.

