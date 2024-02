Roman Łucarz przemówił po wyjściu z aresztu. Tak starosta tłumaczy zatrzymanie

Z poparciem PiS powalczy o prezydenturę Tarnowa. Dwa razy nie dostał się do rady miejskiej

Roman Łucarz przemówił po wyjściu z aresztu. Zatrzymanie tłumaczy atakiem politycznym

Kilka dni temu prokuratura zgodziła się na wypuszczenie Romana Łucarza z aresztu i objęcie go wolnościowymi środkami zapobiegawczymi. Samorządowiec został między innymi zawieszony w pełnieniu funkcji starosty. Na profilu FB tarnowskiego starostwa powiatowego ukazało się oświadczenie Romana Łucarza. Konsekwentnie twierdzi on, że jest niewinny. Przypomnijmy, że śledczy zarzucają mu udział w niezgodnym z prawem przejęciu majątku od pensjonariusza DPS Nowodworze. Tymczasem starosta twierdzi, że zarzuty przedstawione mu przez krakowską prokuraturę mają "wyłącznie charakter polityczny, pomawiający i uchybiający godności urzędu starosty powiatu tarnowskiego".

Dodatkowo samorządowiec podkreślił, że jego zatrzymanie ma podtekst polityczny. - Faktem jest też, że moje szanse w nadchodzących wyborach, spędzały sen z powiek moim przeciwnikom politycznym - napisał Roman Łucarz, nie wymieniając jednak, o których "przeciwników politycznych" chodzi. Starosta zgodził się na publikację jego wizerunku oraz pełnego nazwiska. Polskie prawo dopuszcza start w wyborach samorządowych osoby, której przedstawiono zarzuty, dopóki nie jest ona skazana prawomocnym wyrokiem sądu.

Poniżej pełna treść oświadczenia Romana Łucarza.

Pełna treść oświadczenia starosty tarnowskiego Romana Łucarza

- Na wstępie pragnę podziękować wszystkim, którzy w czasie prowadzonego postępowania prokuratorskiego wstrzymali się od komentarzy i nie osądzali mnie. Wsparcie jakie otrzymałem ze strony rodziny, mieszkańców, przyjaciół i moich współpracowników motywuje mnie do dalszego działania, za co chciałbym wszystkim raz jeszcze serdecznie podziękować.

Z całą stanowczością pragnę podkreślić, że zarzuty sformułowane przez Prokuratura Prokuratury Okręgowej w Krakowie są nieprawdziwe. Mają one wyłącznie charakter polityczny, pomawiający i uchybiający godności urzędu starosty powiatu tarnowskiego.

Jestem podejrzany o czyn, którego rzekomo miałem się dopuścić w 2021 roku. Należy się Państwu informacja, że prokuratura sprawą zajmuje się od 2022 r., a ja na dwa miesiące przed wyborami, zostałem przez nią oskarżony i aresztowany na okres miesiąca.

Faktem jest też, że moje szanse w nadchodzących wyborach, spędzały sen z powiek moim przeciwnikom politycznym. Twierdzę i podkreślam, że jestem niewinny, co w mojej ocenie odzwierciedla zebrany materiał dowodowy. Materiał ten w żadnej mierze nie wskazuje na mnie jako sprawcę wymienionych w nim czynów. Dlatego ze spokojem czekam na dalsze decyzje prokuratury lub wyrok niezawisłego sądu. Od początku wyrażałem i w dalszym ciągu wyrażam swoją pełną gotowość do współpracy z wymiarem sprawiedliwości w celu jak najszybszego wyjaśnienia sprawy. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do skorzystania z przysługujących mi instrumentów prawnych chroniących mnie i moją rodzinę przed bezprawnymi atakami.

Proszę Państwa, dlatego, że postawione mi zarzuty są oczywistą nieprawdą i działaniem o charakterze ataku politycznego, nie zamierzam trwonić energii na awantury polityczne. Całą swoje energię pragnę przeznaczyć na pracę na rzecz i rozwój powiatu tarnowskiego, co zresztą czynię już od ponad 30 lat, a przez 11 lat jako starosta powiatu tarnowskiego.

Zwracam się również do przedstawicieli mediów o używanie mojego pełnego imienia i nazwiska w przygotowywanych artykułach medialnych. Proszę również o to, żeby Państwo nie dokonywali anonimizacji mojego wizerunku – bo tak właśnie należy postępować wobec osób niewinnych.