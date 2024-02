Tarnów najcieplejszym miejscem w Polsce! W lutym żar lał się z nieba

Tarnów najcieplejszym miejscem w Polsce. Ponad 19 stopni w lutym

Tarnów nie na darmo szczyci się mianem polskiego bieguna ciepła! Pod górą św. Marcina termiczne lato trwa wyjątkowo długo, a od czasu do czasu dowiadujemy się o dodatnich anomaliach temperatury występujących w Tarnowie. Z takim zdarzeniem mieliśmy do czynienia we wtorek, 27 lutego. Lubuscy Łowcy Burz poinformowali na Facebooku, że wczoraj w Tarnowie termometry wskazały aż 19,1 st. Celsjusza, co jak na luty jest wynikiem imponującym.

Pomiar z Tarnowa potwierdził, że miasto we wtorek, 27 lutego było najcieplejszym miejscem w Polsce. To jednak nie wszystko. Od wczoraj Tarnów dzierży rekord temperatury 2024 r. w Polsce. Od początku roku nigdzie nie odnotowano bowiem większego ciepła. Oczywiście mamy dopiero luty, więc trudno się spodziewać, że rekord utrzyma się przez dłuższy czas. Poniżej dalsza część artykułu.

Rekordy ciepła w Polsce. Najwyższe temperatury w poszczególnych miesiącach

Do lutowego rekordu trochę zabrakło

19,1 st. Celsjusza odnotowane w Tarnowie we wtorek, 27 lutego to wynik niewiele niższy od odnotowanego w Makowie Podhalańskim w 2021 r. Wówczas padł lutowy rekord ciepła w Polsce wynoszący 22,1 st. Celsjusza. Bardzo wysokie temperatury były odnotowywane również w lutym 1990 r., gdy w Krakowie było 21 stopni, a w Tarnowie 20,6 st. Celsjusza. Tarnów może się natomiast poszczycić wrześniowym rekordem ciepła dla naszego kraju. Szczegóły w galerii, którą znajdziecie powyżej.