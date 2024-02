Zakopane. Główna wygrana Lotto padła na Krupówkach. Farciarz zgarnął fortunę

W Zakopanem padła główna wygrana Lotto. Farciarz, który zwycięski los kupił na Krupówkach trafił "szóstkę" i tym samym nabył prawo do gigantycznej wygranej. Podczas sobotniego (24 lutego) losowania nie było innego gracza z "szóstką" na kuponie, dlatego zwycięzca z Zakopanego dostanie 8 175 894 zł. Niestety 10 proc. tej sumy zgodnie z polskim prawem przypadnie fiskusowi. Szczęśliwe liczby, które wskazała maszyna losująca to: 4, 10, 13, 21, 22 oraz 49. Nie wiadomo, czy nowy milioner to mieszkaniec Podhala czy turysta, który odpoczywał pod Giewontem.

Jak grać w Lotto?

W Lotto można grać na różne sposoby: na chybił trafił, wykorzystując swoje ulubione lub ostatnie kupony lub po prostu wpisać swoje szczęśliwe liczby. Należy wybrać 6 z 49 liczb. Na kuponie może się znaleźć maksymalnie 10 zakładów. Jeden zakład kosztuje tylko 3 zł. W grze systemowej typujesz więcej liczb w zakładzie – od 7 do 12 spośród 49, a tym samym zwiększasz swoje szanse na wygraną i wygrywasz więcej.

Dzięki grze z Plusem, liczby z Twojego zakładu Lotto biorą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych. Dodanie Plusa do zakładu to tylko złotówka! Losowania odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godz. 22.00. Poniżej dalsza część artykułu.

Tak pokaźna wygrana sprawia, że posiadaczowi zwycięskiego kuponu nie są straszne nawet ceny nieruchomości na Podhalu, które w ostatnim czasie osiągnęły niebotyczny poziom. Ceny starszych mieszkań z rynku wtórnego zaczynają się od 15 do 17 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Z kolei cena metra kwadratowego w mieszkaniu świeżo oddanym do użytkowania to już 20 tysięcy złotych.

- Z działkami budowlanymi jest dużo większy problem z uwagi na to, że ich już po prostu nie ma. To, co deweloperzy i prywatni inwestorzy mogli zabudować, już to zrobili. Obecnie modernizowane są starsze budynki, które przystosowuje się do tego nowego budownictwa - powiedział Jacek Chmielowski z Panoramy Nieruchomości.