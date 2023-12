CO ZA LUKSUSY!

W sieci aż huczy, gdy ujawnili, jak mieszka Stanisław Dziwisz. Służbowe auto i obsługa na zawołanie

Kamienica położona przy jednej z najpiękniejszych ulic w centrum Krakowa, niedaleko Wawelu - to miejsce, w którym na co dzień mieszka kardynał Stanisław Dziwisz. Przebywający od ponad 6 lat na biskupiej emeryturze duchowny może liczyć także na pomoc sióstr zakonnych, które pilnują, by niczego mu nie zabrakło. Taka emerytura to prawdziwy raj!