Jędraszewski zagrzmiał przed świętami. Ostre słowa! Naprawdę to powiedział

Arcybiskup Jędraszewski uczestniczył na przedświątecznym spotkaniu z klerykami krakowskiego seminarium duchownego. W jego trakcie poruszył między innymi temat coraz częstszej praktyki rezygnacji z łamania się opłatkiem oraz składania sobie życzeń. Część osób rezygnuje z tego zwyczaju ze względu na zagrożenie epidemiczne. Tymczasem metropolita krakowski uznał to za "znak walca laicyzmu, który chce nas od Boga oddzielić". Dodał też, że "eliminując opłatek stawia się tylko na interesy, konsumizm, komercję, pogoń za pustką".

– Tym bardziej trzeba brać do ręki opłatek – dzisiaj, w te dni, a zwłaszcza w wigilijny wieczór – i przeżywać tajemnicę wcielenia Bożego Syna, Jego przyjścia na świat, Jego narodzenia w Betlejem, czyli w domu chleba. Tym bardziej musimy się opłatkiem łamać, dzielić, wyrażając nasze najbardziej piękne myśli, pragnienia, uczucia, słowa życzliwości, a także – jeśli trzeba – przeproszenia, bo tak się buduje Kościół, bo tak się buduje chrześcijańskie społeczeństwo. (...) Brońcie tego co święte w naszych polskich, najpiękniejszych tradycjach i bardzo sobie to ceńcie. I wiedzcie też, że jest ciągle bardzo wiele ludzi, którzy chcą widzieć w kapłanach świadków Chrystusa, świadków Eucharystii i świadków chleba - mówił klerykom abp Jędraszewski.

