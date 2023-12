Najpierw odwołanie w czerwonej teczce, a teraz to! Kolejne kłopoty Barbary Nowak

Instytut Statystki Kościoła Katolickiego kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia opublikował raport dotyczący życia religijnego Polaków. Zestawienie zostało opracowane na podstawie danych z liczenia wiernych, przeprowadzonego w październiku 2022 r. oraz na podstawie informacji z parafii dotyczących udzielonych sakramentów. Jedna ze statystyk powinna szczególnie martwić hierarchów. Chodzi o liczbę małżeństw. W 2022 r. przed ołtarzem stanęło 87 899 par i jest to najniższy wynik od niepamiętnych czasów. W dodatku "pękła" psychologiczna bariera wyznaczana liczbą 100 tysięcy.

Dla porównania w 2021 r. sakrament małżeństwa w Polsce udzielono 103 807 razy. W 2020 r. wskaźnik małżeństw ledwo przekroczył 91 tysięcy, lecz był to rok pandemiczny, gdy ze względu na obostrzenia wiele par zdecydowało się na przełożenie uroczystości. O tym, z jak dużym kryzysem mamy do czynienia świadczą statystyki z wcześniejszych lat. W 2019 r. zawarto około 125 tysięcy małżeństw kościelnych, w 2008 r. - 177 tysięcy małżeństw, a w 1990 r. - ok. 230 tysięcy małżeństw. Postawa wiernych w tym zakresie mocno wpływa też na kurczące się zarobki duchownych.

Gdzie zawiera się najwięcej małżeństw?

Pod względem liczby zawieranych małżeństw w 2022 r. przodowały: archidiecezja krakowska, archidiecezja katowicka oraz diecezja tarnowska. Poza diecezją podległą biskupowi polowemu Wojska Polskiego, najmniej małżeństw udzielono na terenie: diecezji legnickiej, diecezji drohiczyńskiej, diecezji bydgoskiej oraz diecezji toruńskiej. Niemal wszystkie kościelne jednostki administracyjne zanotowały spadek w liczbie udzielonych małżeństw. Jedyną rzymsko-katolicką diecezją, w której liczba udzielonych małżeństw wzrosła w porównaniu z 2021 r. jest diecezja świdnicka.

