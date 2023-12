Dla nich święta to koszmar. Kłamią i uciekają! Porażające dane

Pandemia "popsuła" rodzinne święta? Dane nie kłamią

Psychologowie twierdzą, że na zmianę podejścia Polaków do rodzinnego obchodzenia świąt wpłynęła pandemia COVID-19. Kilka lat temu lekarze apelowali, aby zostawać w domach i nie spotykać się w dużym gronie podczas świąt, aby nie przenosić wirusa, m.in. na osoby starsze, które nawet pomimo słabszego zdrowia, rodzinne spędzanie świąt traktują wręcz jako obowiązek. Podobnie było z codziennym funkcjonowaniem. Polacy przestali spotykać się twarzą w twarz.

Badania przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie Amazon.com dowodzą, że w tym roku zaledwie 30 proc. respondentów zamierza spędzić Boże Narodzenie w rodzinnym gronie. Dlaczego Polacy zaczęli unikać rodziny nawet w święta? Przyczyn jest kilka. Jeden z nich to mit Bożego Narodzenia jako sielankowego czasu, w którym odpoczywamy od pracy i świętujemy w gronie bliskich nam osób. To po części prawda. Nie pracujemy, ale często przygotowania do wigilijnej kolacji męczą nas bardziej niż praca zawodowa. Przy wigilijnym stole siedzimy obok rodziny, także tej dalszej, ale tak naprawdę niewiele nas łączy, poza więzami krwi. Mamy różne zainteresowania, poglądy, a widujemy się - nomen omen - od święta. – To nie jest trend tylko smutna prawda o toksyczności relacji panujących w polskich rodzinach – mówi psycholog dr Mateusz Grzesiak, cytowany przez poradnikzdrowie.pl. Dochodzi do sytuacji, gdy przy wigilijnym stole wolelibyśmy usiąść z przyjaciółmi niż wujkiem lub babcią.

Święta są coraz droższe

Święta to nie tylko wysiłek fizyczny, ale również finansowy. Rodzinne Boże Narodzenie w dużym gronie kosztuje sporo. Nie wszyscy chcą wydawać duże pieniądze na jedno spotkanie z ludźmi, za którymi często niespecjalnie przepadamy. Poza tym jedną ze świątecznych tradycji jest kupowanie prezentów. Upominki również kosztują, tym więcej, jeśli do obdarowania mamy kilka lub nawet kilkanaście osób.

Traumatyczne święta. Uciekamy z Polski lub oszukujemy

Rodzinne święta wielu z nas kojarzą się z radością, odpoczynkiem i przyjemną atmosferą. Nie jest tak u wszystkich. – Pochodzę z rodziny dysfunkcyjnej, gdzie do wyboru mamy wachlarz kłótni — od polityki i tego, kto, jakie nosi majtki, aż po wymachiwanie nożem przed nosem w czasie pasterki oraz wyciąganie brudów sprzed kilku lat, bo czemu nie - mówi w rozmowie z noizz.pl pani Natalia. Jak rodzina przyjęła decyzję o tym, że kobieta nie chce spędzić z nimi świąt? – Były jakieś błagania, by jednak nadal spędzać z nimi święta, niektórzy zaczęli mnie wyzywać od samolubnej aspołecznej egoistki, a jeszcze inni po prostu zaczęli przelewać pieniądze na konto z dopiskiem, że to prezent na święta. Czy jestem zadowolona? Oczywiście, że tak! – opowiada pani Natalia.

Pani Alicja razem z partnerem potrzebowała spędzić święta razem, bez rodziny. Kobieta zadzwoniła do rodziny i poinformowała o swoich planach. Co na to jej bliscy? – Moja rodzina wykazała się zrozumieniem. Nikt mnie nie nagabywał i nie próbował przekonać do zmiany decyzji. Rodzice wiedzieli, że zobaczymy się w innym terminie. Byłam zadowolona z tej decyzji. Psychicznie odsapnęłam, czasem trzeba pobyć samemu ze sobą, a ja tego zwyczajnie potrzebowałam – mówi pani Alicja, cytowana przez noizz.pl.

Coraz popularniejsze stają się też zagraniczne wyjazdy na święta. Tak zrobiła m.in. pani Marta. – Decyzja o spędzeniu świąt w Londynie u kuzynki zapadła w czasie wakacji, więc od razu kupiłam bilety dla siebie i dzieci – wyjaśniła kobieta, która wcześniej święta spędzała w Polsce, z rodziną. Jak tłumaczy pani Marta, każde kolejne święta spędzone z dala od bliskich, potęgowały frustrację rodziny. Doszło nawet do awantury, jednak pani Marta nie żałuje tej decyzji.

Święta bez rodziny. Jak powiedzieć o tym naszym bliskim?

Na koniec warto się zastanowić, jak przygotować i poinformować bliskich o tym, że nadchodzące święta chcemy spędzić bez nich. Najlepiej zrobić to wprost i powiedzieć nam to, co "leży na sercu". Jeśli mamy dość lejącego się podczas świąt alkoholu, kłótni o politykę i religię i towarzystwa dalekich krewnych, powiedzmy to gospodarzowi nadchodzącej imprezy.

Tyle teorii, a w praktyce często "zaciskamy zęby" i siedzimy przy wigilijnym stole jak co roku. Często też oszukujemy bliskich i wymyślamy choroby, pracę podczas świąt lub zagraniczny wyjazd, chociaż nie ruszamy się sprzed domowej kanapy. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ nie rozwiązujemy problemu i nie mówimy o swoich prawdziwych odczuciach na temat świąt.

