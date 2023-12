Wezwał policję do mieszkania i zaatakował funkcjonariusza. Szokująca interwencja w Jaśle

Ta tradycja bożonarodzeniowa w Polsce zanika

Wysyłanie kartek świątecznych to tradycja sięgająca wielu lat wstecz. Pierwsze życzenia spisywane na pergaminie pisano już w starożytnym Egipcie, a do Europy zwyczaj ten przyszedł w XV lub XVI wieku. Poczta Polska podała dane Eurostatu, z których wynika, że pośród krajów europejskich Polska jest krajem, który najszybciej zapomina o tej tradycji, a produkcja kartek świątecznych w latach 2009-2019 spadła aż o 93%.

Polacy zdecydowanie wolą wysyłać życzenia świąteczne SMS-ami, MMS-ami i poprzez e-mail. Poczta Polska zachęca do przerwania tego trendu i powrotu do tradycji. W jej placówkach można kupić różne kartki z życzeniami, nie tylko religijne, ale także świeckie, są te bogato zdobione i te minimalistyczne, a nawet grające - każdy znajdzie coś dla siebie. Takie życzenia to pamiątki, które zostaną na lata. Nie zginą w komunikatorach, a na pewno wywołają na twarzy uśmiech, gdy przypadkowo znajdziemy je przeszukując rzeczy. Zdecydowanie jest coś bardziej "osobistego" w spisaniu bożonarodzeniowych życzeń odręcznie.

Oprócz tego korzystając z kartek Poczty Polskiej można wesprzeć organizacje pomocowe. "Do świąt w placówkach pocztowych trwa również zbiórka darów dla potrzebujących, podopiecznych różnych instytucji pomocowych. W tym roku organizuje ją „Pocztowy Dar” we współpracy z fundacjami: Inicjatywa, Happy Kids, Liga Superbohaterów oraz Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”. W 2022 roku do potrzebujących trafiło w ten sposób wsparcie o wartości ponad 2,2 mln zł." czytamy na stronie Poczty.

Świąteczne nawyki zakupowe Polaków. Sprawdź, jakim Mikołajem jesteś! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.