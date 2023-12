12 potraw wigilijnych: lista

Wigilię Bożego Narodzenia obchodzimy 24 grudnia. W polskich domach przygotowuje się tego dnia uroczystą kolację, zwaną wieczerzą wigilijną. Zgodnie z tradycją, w trakcie Wigilii spożywa się 12 potraw, które powinny być postne i nie zawierać mięsa. Warto przy tym pamiętać, że nie jest to wymóg religijny, obowiązek poszczenia w Wigilię został zniesiony przez Kościół. Jeśli chodzi o wigilijne menu Polacy są bardzo konserwatywni. Niewiele osób decyduje się na wprowadzanie nowinek, a na stołach co roku królują te same dania. Lista 12 wigilijnych potraw w wielu domach jest co roku taka sama. Zgodnie z tradycją, na stołach w Wigilię zagości karp, barszcz, czy kutia. Co jeszcze znalazło się na liście 12 potraw wigilijnych?

Listę 12 potraw wigilijnych znajdziesz w naszej galerii - kliknij w zdjęcie poniżej

Lista 12 potraw wigilijnych - tego nie może zabraknąć na świątecznym stole

Lista 12 potraw wigilijnych może się różnić, w zależności od regionu Polski i tradycji. Większość dań, które trafią na wigilijny stół jest jednak podobna. Królem wieczerzy wigilijnej jest karp - to podstawa świątecznej kolacji. Co jeszcze znalazło się na liście?

Oto 12 tradycyjnych potraw wigilijnych: