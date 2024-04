Ceny w Tatrach Wysokich na Słowacji. Majówka tańsza, niż w polskich Tatrach?

Jezioro Szczyrbskie jest miejscem uwielbianym przez Polaków i odwiedzanym tak często, że wielu Słowaków, którzy prowadzą biznesy w tamtym miejscu mówi w języku polskim, a w wielu miejscach są zamieszczone informacje również w języku polskim. Jezioro znajduje się na wysokości 1346 m n.p.m. na tzw. Szczyrbskim Tarasie, nad wsią Szczyrba. Nad jezioro z północy opada grań Soliska, kulminująca w Wielkim Solisku (2412 m) i oddzielająca od siebie Dolinę Furkotną i Dolinę Młynicką. Od strony południowej jezioro jest zamknięte wałem morenowym o wysokości sięgającej 20 m. Nad brzegiem jeziora znajdują się liczne zabudowania hotelowe i sanatoryjne. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 20 m, objętość jest równa 1 284 000 m³. Średnio przez 155 dni w roku jest pokryte warstwą lodu.

Z tej wypoczynkowej miejscowości można wjechać wyciągiem krzesełkowym Solisko Express na szereg narciarskich tras zjazdowych. Miłośnicy rekreacji na świeżym powietrzu chętnie wędrują latem po szlakach pieszych i wspinają się na wieżę widokową Tatras Tower, z której można podziwiać panoramę okolicy.

Majówka w Tatrach Wysokich na Słowacji. Ile zapłacimy?

Polacy przyjeżdżają tam o każdej porze roku a w związku z nadchodzącą majówką Słowacy spodziewają się więcej turystów z naszego kraju. Ile trzeba wydać na pobyt w tym miejscu w 2024 roku?

Pokój w 3-gwiazdkowym hotelu ze śniadaniem ok. 150 metrów od jeziora to koszt ok. 110 euro za 2 osoby. Wejście na wieżę widokową to koszt 13 euro za osobę dorosłą, gdybyśmy chcieli zjechać tunelem z wieży dodatkowo trzeba uiścić opłatę w wysokości 3 euro. Wjazd kolejką górską na Solisko i z powrotem to koszt 20 euro za osobę dorosłą (jazda w jedną stronę trwa ok 15 min.) Herbata owocowa w schronisku na górze to koszt ok 3,5 euro, obiad od 12 do 25 euro. Za posiłek w restauracji zapłacimy od 10 do kilkudziesięciu euro. Stek z warzywami i ziemniakami to koszt ok. 30 euro, tradycyjne kluski z kwaśną kapustą na ciepło to ok 20-14 euro. Gulasz to koszt ok. 10 euro, kawa od 3 do 6 euro. Hamburger na ulicy to koszt ok. 5 euro, w tym samy miejscu za hot - doga z samą parówką zapłacimy 2,50, a dodatkowo z sałatą 2,80 euro, zaś niewielka porcja ryby z frytkami i sałata to koszt 7 euro. Kilogram jabłek w sklepie to koszt ok. 2 euro, 1 kg zielonych winogron ok. 6 euro, a za tyle samo gruszek zapłacimy ok 3,50 euro. Litr benzyny 95 na stacji Shell to ok. 1,85 euro, diesel 1,74 euro za litr.

Dziecięce maskotki chińskie sprzedawane z pamiątkami najmniejsze kosztują 5 euro, kamizelki z wełny dla dorosłych ok. 45 euro, dla dzieci 25 euro, pantofle z kożuszkiem 6 euro, a skóra naturalna 45 euro. Pocztówki od 0,80 do 5 euro magnesy od 2 do 8 euro za sztukę. tradycyjna wódka słowacka 40% 200 ml w sklepie kosztuje 3,60 euro, a pół litry tej samej wódki na straganie z pamiątkami od 20 do 30 euro.

