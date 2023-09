Siedem grzechów głównych polskich turystów w Tatrach

Chociaż Tatry to popularny kierunek wakacyjny w Polsce, wiele osób podchodzi do wyprawy w góry bez odpowiedniego przygotowania. Niestety piesze wycieczki po tatrzańskich szlakach w niczym nie przypominają spaceru po parku czy lesie. Warto pamiętać, że nawet w środku lata w wysokich partiach gór może zalegać śnieg, a niektóre ścieżki są trudne i wymagają podejściach do nich z odpowiednim sprzętem. Ignorowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa może mieć fatalne skutki i doprowadzić do urazów, odwodnienia, a nawet zgubienia się wśród licznych szlaków. Okazuje się jednak, że to nie wszystkie przewinienia polskich turystów, do których dochodzi w Tatrach. Górale wymieniają, za co można najbardziej podpaść na Podhalu. Sprawdźcie, za co można tam podpaść.

Siedem grzechów głównych Polaków w Tatrach. Za to Górale nas nienawidzą:

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Europa bez tajemnic. Bez 8/10 nie pokazuj się nauczycielce Pytanie 1 z 10 Europa popularnie nazywana jest... Starym Kontynentem Nowym Kontynentem Wielkim Kontynentem Dalej