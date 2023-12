i Autor: Silar/CC BY-SA 3.0/wikipedia, boldogsag/cc0/pixabay Niespodziewany najazd Węgrów na Zakopane.

Najazd gości z zagranicy

Już nie tylko Arabowie. Turyści z tego kraju zakochali się w Zakopanem

at 12:19 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Późna jesień nigdy nie zachęcała turystów do tłumnego odwiedzania Zakopanego. W tym roku jest jednak inaczej, a to dzięki niespodziewanemu najazdowi gości z zagranicy. Zimowa stolica Polski niezwykle przypadła do gustu Węgrom, którzy chwalą sobie... niskie ceny. - Myślę, że skorzystali z jednej rzeczy. Jest przed sezonem, ceny są porównywalnie niższe - powiedziała Radiu ESKA Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.