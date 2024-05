Namawiał 12-latkę do obrzydliwych rzeczy. Robił to miesiącami!

Co warto zobaczyć w Warszawie podczas Nocy Muzeów 2024? Dom pogrzebowy zachęca do odwiedzin

Noc Muzeów 2024 odbędzie się dokładnie 18 maja. To właśnie tego dnia wiele osób uda się do różnego rodzaju instytucji kultury, by podziwiać wyjątkowe dzieła zupełnie za darmo oraz odkryć niedostępne na co dzień zakamarki tak wyjątkowych miejsc. Co ciekawe, zazwyczaj podczas wydarzeń organizatorzy zapewniają wiele dodatkowych atrakcji. Dla przykładu, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przygotuje nocny pokaz balonów. Co jednak może mieć w swojej ofercie warszawski dom pogrzebowy, który 18 maja również będzie czekał na odwiedzających?

Noc Muzeów 2024 w Domu Pogrzebowym "Służew"

Dla wielu osób może to brzmieć dość irracjonalnie, lecz faktycznie podczas Nocy Muzeów 2024 w Warszawie będzie można odwiedzić nawet dom pogrzebowy. Obiekt zachęca do wspólnej "zabawy" już kolejny rok z rzędu i - ku zdziwieniu wielu - oferuje naprawdę sporo. Dom Pogrzebowy "Służew" planuje pokazać nieodstępne na co dzień zakamarki obiektu, które z pewnością u niejednej osoby wywołają dreszcze. Wszystkiemu towarzyszyć będą ciekawe historie opowiadane przez pracowników. Dodatkowo na miejscu będzie można podziwiać wystawy z różnych kultur świata, obrzędy oraz techniki przygotowania osób zmarłych.

Podczas trwania wydarzenia technik sekcyjny odkryje także tajemnice swojego zawodu, a tak zwany Mistrz Ceremonii pogrzebowej opowie o zadaniach, z którymi spotyka się w czasie pracy. Ciekawscy będą mogli zobaczyć nawet sprzęty, których używa się tam na co dzień. Znajdzie się również coś dla fanów twórczości, bowiem w trakcie odbędzie się koncert muzyki żałobnej. Całe wydarzenie z pewnością przyciągnie wielu odwiedzających, którzy wyjdą z obiektu bogatsi o wiedzę na temat śmierci i pracy w zakładzie pogrzebowym.

Zobacz galerię ze zdjęciami: Tak wygląda spalona hala na Marywilskiej 44

QUIZ. Tak się żyło w PRL-u. W 20. rocznicę pogrzebu Edwarda Gierka przypomnij sobie te czasy Pytanie 1 z 10 Wszyscy dobrze pamiętamy kartki, to właśnie za czasów Edwarda Gierka wprowadzono reglamentację żywności. Pierwsze kartki wprowadzono: W 1976 roku na cukier W 1974 roku na mięso W 1975 roku na olej Dalej