Tłum turystów w Zakopanem. Internauci kpią ze szturmu na Gubałówkę

Do świąt jeszcze kilka dni, a w Zakopanem już można się natknąć na tłum turystów. Na Tik Toku furorę robi nagranie z minionego weekendu, na którym widać ludzi tłoczących się przed wejściem do kolejki na Gubałówkę. Wideo zostało obejrzane ponad 800 tysięcy razy, a pod filmikiem umieszczono kilkaset komentarzy. W wielu z nich internauci kpią z wielkiej popularności Zakopanego wśród turystów, ale też z ich lenistwa i niechęci do samodzielnego wejścia na wzgórze. Nagranie znajdziecie poniżej.

- Nigdy nie zrozumiem fenomenu tego miejsca - pisze Jeremiaszku.

- Przereklamowane zakopane - Ptaszek daszek.

- Kto tam jeszcze na urlop jeździ? Ceny jak kosmosu, dojechać trudno, ludzi tłum - ic_kolobrzeg.

- nie lubię Zakopanego i tam nie jeżdżę - pawel Zielu.

- Niecała godzina pod górę i jestem na Gubałówce, lepsze dla zdrowia niż marnowanie czasu w kolejkach - misiekzbw.

- Przecież szybciej tam wejdziesz niż będziesz czekać w takiej kolejce - cwirek92.

- Byłam raz na Święta ,nigdy więcej święta ,Nowy Rok itp ,nie pojadę do Zakopca masakra - Katarzyna 0219.

