Jego ciało miało nieco ponad 30 stopni! Szokujące zachowanie turysty w Tatrach

Turysta, który biwakował w Tatrach przez 3 dni, został znaleziony przez ratowników w stanie hipotermii. Do zdarzenia doszło po słowackiej stronie gór, a ratownicy Horskiej Zachrannej Sluzby znaleźli poszkodowanego w środę, 13 grudnia, na szczycie Barańca. O tym, że 76-letniemu mężczyźnie może grozić niebezpieczeństwo, zaalarmowała jego żona, gdy ona i pozostali członkowie jego rodziny stracili z nim kontakt. Gdy służby dotarły do turysty, ten na szczęście żył, ale jego ciało miało temperaturę 30.2 stopnia, co oznaczało, że mężczyzna znajduje się w drugim stanie hipotermii. Jak dodają ratownicy, poszkodowany miał zaburzenia świadomości i odmrożone kończyny, ale w czasie transportu, dzięki odpowiedniej opiece, poczuł się lepiej. Cała akcja ratownicza była mocno utrudniona z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe.