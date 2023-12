Śmiertelny wypadek w Tatrach! Turysta runął w przepaść z Zawratowej Turni

Wielki pożar na stadionie w Krakowie to było podpalenie. Klubowi kibicował premier. Obiekt doszczętnie spłonął

Tragedia w Tatrach. Turysta zginął po upadku z Zawratowej Turni. Ciało znalazł ratownik TOPR

Zimowe wędrówki po Tatrach wiążą się z ryzykiem, a bez odpowiedniego ekwipunku i doświadczenia nie powinniśmy wyruszać na szczyty gór. Jednak nawet doświadczonym wspinaczom zdarzają się niestety upadki, w tym tragiczne. W polskich Tatrach doszło do śmiertelnego wypadku. Jak informują ratownicy z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zginął turysta wspinający się w Tatrach Wysokich w rejonie grani Świnicy. Mężczyzna spadł w przepaść z Zawratowej Turni prawdopodobnie w piątek, 15 grudnia. To wtedy jeden z ratowników TOPR odnalazł ciało, jednak wówczas trudne warunki nie pozwalały na zorganizowanie transportu zwłok na dół, do Zakopanego.

„Turysta zginał po upadku z wysokości w rejonie Zawratowej Turni"

„Turysta zginał po upadku z wysokości w rejonie Zawratowej Turni. Wczoraj w godzinach popołudniowych na ciało turysty natknął się ratownik TOPR, ale ze względu na późną porę i złe warunki atmosferyczne nie udało się wtedy przetransportować ciała do Zakopanego” - powiedział Polskiej Agencji Prasowej dyżurny ratownik Kami Suder. W akcji wzięło udział 12 ratowników i załoga śmigłowca. Zawratowa Turnia znajduje się we wschodniej grani Świnicy w Tatrach Wysokich między Niebieską Turnią, Niebieską Przełęczą, a Małym Kozim Wierchem.

