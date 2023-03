Biedy nie ma

Tak mieszka Stanisław Dziwisz! Istny raj na ziemi. Emerytura jak w bajce [Zdjęcia]

Stanisław Dziwisz od ponad 6 lat jest już na biskupiej emeryturze. Kardynał, który przez lata był sekretarzem Jana Pawła II, w styczniu 2017 roku przestał pełnić funkcję metropolity krakowskiego. Zastąpił do abp Marek Jędraszewski. Stanisław Dziwisz pozostał jednak w Krakowie, gdzie mieszka w budynku domu sióstr sercanek przy ulicy Kanonicznej. Powodów do narzekań kardynał raczej nie ma. Wygląda na to, że jego emerytura to istny raj na ziemi. Zobacz, jak mieszka Stanisław Dziwisz, najsłynniejszy sekretarz Jana Pawła II.