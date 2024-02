— Jeżeli chodzi o rynek nieruchomości pod względem apartamentów, które są nowe bądź dostępne z rynku wtórnego to ceny są bardzo wysokie. Ceny mieszkań starszych z rynku wtórnego zaczynają się od 15 do 17 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Z kolei te nowe, oddawane do użytkowania to nawet 20 tysięcy za metr. Mając budynek w Zakopanem, czy w jego bliskim sąsiedztwie, to za poniżej półtora miliona złotych domu nie znajdzie. Z działkami budowlanymi jest dużo większy problem z uwagi na to, że ich już po prostu nie ma. To, co deweloperzy i prywatni inwestorzy mogli zabudować, już to zrobili. Obecnie modernizowane są starsze budynki, które przystosowuje się do tego nowego budownictwa — powiedział nam Jacek Chmielowski z Panoramy Nieruchomości.