i Autor: SHUTTERSTOCK

Bulwersująca sprawa

Politycy PiS pomogli przejąć majątek pacjenta?! Wiemy, jak głosował DPS Nowodworze

Starosta z PiS w areszcie, zarzuty dla wójta gminy Szerzyny oraz szefowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która w październiku startowała z list PiS do sejmu - to dotychczasowy efekt postępowania prokuratury w wyjątkowo bulwersującej sprawie. Majątek jednego z pensjonariuszy DPS Nowodworze miał w formie darowizny trafić do gminy Szerzyny, choć zdaniem śledczych właściciel nieruchomości "nie miał zdolności do samodzielnego podejmowania takich decyzji". Sprawdziliśmy wyniki ostatnich wyborów do sejmu w DPS Nowodworze. Głosy otrzymała tam jedna z zatrzymanych osób.

Najnowsze z działu Drogowy koszmar Strajk rolników. Ciągniki zablokują centrum Tarnowa! Gigantyczne utrudnienia Niepokojące sygnały Problemy policjantów z Limanowej. Z komendy ginęły "brudne" pieniądze? Jest śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień Obrzydliwa kradzież Hieny cmentarne nie oszczędziły tablicy nagrobnej. Skandaliczna kradzież na cmentarzu Nowa taryfa Tarnowianie zapłacą mniej za ciepło. MPEC obniży ceny Utrudnienia w mieście Strajk rolników w Nowym Sączu. Wiemy, które ulice będą blokowane przez ciągniki Politycy PiS przejęli majątek pacjenta DPS Nowodworze?! Tak głosowano w placówce Według ustaleń Onetu zarzuty przedstawione staroście tarnowskiemu Romanowi Ł., szefowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Annie G. oraz wójtowi gminy Szerzyny Grzegorzowi G. dotyczą jednej, wyjątkowo bulwersującej sprawy. Chodzi o przekazanie gminie Szerzyny nieruchomości należącej do jednego z pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu (gm. Tarnów). Prok. Janusz Kowalski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie przekazał Onetowi, że pensjonariusz DPS-u ze względu na swój stan zdrowia nie miał "zdolności do samodzielnego podejmowania takich decyzji", więc nie mógł przekazać majątku gminie Szerzyny. Dom Pomocy Społecznej w Nowodworzu w październikowych wyborach parlamentarnych był siedzibą obwodowej komisji wyborczej. Oddano tam 67 głosów, spośród których aż 19 głosów było nieważnych (ponad 28 proc.). Niemal wszystkie głosy nieważne były puste, czyli znaku X nie postawiono przy nazwisku żadnego z kandydatów. Spośród 48 ważnych głosów aż 33 oddano na listę Prawa i Sprawiedliwości (prawie 69 proc.). To dużo więcej niż wyniosło poparcie dla PiS w gminie Tarnów (prawie 48 proc.). Co ciekawe, 4 głosy w DPS Nowodworze zostały oddane na kandydatkę PiS Annę G., która usłyszała zarzuty w opisywanej sprawie. Po 5 głosów otrzymały listy: Bezpartyjnych Samorządowców oraz komitetu Polska Jest Jedna. Po dwa głosy otrzymały listy: Trzeciej Drogi oraz Nowej Lewicy. Koalicja Obywatelska dostała jeden głos, a na kandydatów Konfederacji nie zagłosował nikt. Stanowisko wicestarosty tarnowskiego W piątek, 9 lutego podczas konferencji prasowej do sprawy odniósł się wicestarosta tarnowski Jacek Hudyma. Jego zdaniem "sprawa ma charakter jednostkowy i dotyczy pojedynczej sytuacji między jednym z DPS-ów, a jedną z gmin powiatu tarnowskiego" i zaprzeczył twierdzeniom niektórych mediów, by "urzędnicy polowali na majątki pacjentów DPS i proceder mógł trwać dłuższy czas". - Wicestarosta tarnowski Jacek Hudyma zaprotestował przeciwko pojawiającym się w przestrzeni publicznej nieprawdziwym informacjom odnośnie przebywającego w tymczasowym areszcie starosty Romana Łucarza. Wedle jego wiedzy absurdalne są twierdzenia, że urzędnicy „polowali na majątki pacjentów DPS i proceder mógł trwać dłuższy czas”, gdyż sprawa ma charakter jednostkowy i dotyczy pojedynczej sytuacji między jednym DPS-ów, a jedną z gmin powiatu tarnowskiego. Wicestarosta Jacek Hudyma zastrzegł, że nie może na tym etapie przekazywać wszystkiego, co wie, ale nie może zupełnie milczeć wobec oszczerstw rozpowszechnianych w niektórych środkach masowego przekazu i wpisach internetowych względem starosty Romana Łucarza. - Nie ma mowy o „procederze trwającym dłuższy czas i mogącym dotyczyć łącznie majątku o wartości nawet kilku milionów złotych”, jak podał jeden za ogólnopolskich portali. Podejmiemy odpowiednie kroki prawne, gdyż są pewne granice, których nie można przekraczać. Sprawa, o której jest coraz głośniej, dotyczy jednostkowej sytuacji między jednym z DPS-ów, a jedną z gmin powiatu tarnowskiego. Ani Starostwo, ani Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, nie uczestniczą w kwestiach związanych z regulowaniem majątków pensjonariuszy. Cała dokumentacja jest wytwarzana w jednostkach pomocy społecznej. To nie nasze kompetencje. – zapewnił wicestarosta. Jacek Hudyma poinformował, że 15 lipca 2022 roku dyrektor PCPR Anna Górska wydała zarządzenie polecające wszystkim dyrektorom DPS informowanie o wszystkich ważnych sprawach, dotyczących funkcjonowania DPS-ów, a także pensjonariuszy. - O sprawie dowiedzieliśmy się niedawno z zupełnie innych źródeł i zaczęliśmy ją wyjaśniać. Nie mamy sobie nic do zarzucenia. Wierzę, że starosta jak również dyrektor PCPR szybko wrócą do nas i będą wypełniać swoje obowiązki - czytamy na profilu FB starostwa powiatowego w Tarnowie. Polecany artykuł: Żona aresztowanego starosty wychwala męża. "Głęboko religijny, bez nałogów, pat… Sonda Czy wymiar sprawiedliwości w Polsce działa skutecznie? Tak Nie Nie mam zdania Polecany artykuł: Nowe kłopoty starosty Romana Ł. Jego szefowa z PiS zabrała głos Kosiniak-Kamysz chce dymisji Janusza Wojciechowskiego! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.