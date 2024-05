Zadźgała córeczki we śnie. Kamera nagrała, jak płoną w ognisku

Tarnów. Kierowca autobusu doznał udaru w trakcie jazdy. Zatrzymał się w centrum miasta

Przy Starym Cmentarzu w Tarnowie doszło do groźnego incydentu z udziałem autobusu. Kierowca ze względu na problemy zdrowotne zatrzymał pojazd przy skrzyżowaniu ulicy Tuchowskiej z Narutowicza i nie był w stanie kontynuować jazdy. Miał ogromne szczęście, ponieważ innym autem podróżował lekarz, który udzielił mu pierwszej pomocy. Okazało się, że kierowca autobusu w trakcie jazdy doznał udaru i musiał trafić do szpitala. Zabrała go tam karetka pogotowia ratunkowego.

Żadnemu z pasażerów nic się nie stało. Z relacji tarnowskiej straży miejskiej wynika, że autobus został zabezpieczony przez kierowcę tej samej linii, który w tym czasie jechał tą trasą. Incydent spowodował utrudnienia w ruchu. Jego upłynnieniem zajęli się funkcjonariusze straż miejskiej.

