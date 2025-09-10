Tragiczne odkrycie w Krakowie. Ciało mężczyzny wyłowione z Wisły w pobliżu klasztoru

Adrian Teliszewski
2025-09-10 12:24

W Krakowie doszło do makabrycznego odkrycia. Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wyłowili z Wisły ciało mężczyzny. Do zdarzenia doszło w rejonie klasztoru norbertanek na Salwatorze. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo w celu ustalenia tożsamości denata oraz przyczyn jego śmierci.

  • 9 września 2025 roku w Wiśle w Krakowie, w rejonie klasztoru norbertanek, wyłowiono ciało mężczyzny.
  • Policja pod nadzorem prokuratora przeprowadziła oględziny na miejscu zdarzenia.
  • Ciało przekazano do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie, gdzie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok; tożsamość mężczyzny jest nieznana.
  • Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze prowadzi śledztwo w sprawie.

We wtorek, 9 września 2025 roku w godzinach popołudniowych służby zostały zaalarmowane o makabrycznym znalezisku w Wiśle. W rejonie klasztoru norbertanek w Krakowie ratownicy WOPR wyłowili z wody ciało młodego mężczyzny. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy policji, którzy pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny.                       

- Na miejscu funkcjonariusze Policji przy udziale prokuratora przeprowadzili oględziny, następnie ciało zmarłego decyzją prokuratora przekazano do ZMS w Krakowie gdzie przeprowadzona zostanie sekcja zwłok. Śledztwo w sprawie prowadzić będzie Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze w Krakowie – informuje Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Śledczy przypuszczają, że do zgonu doszło na wiele godzin przed wyłowieniem zwłok. Ciało zostało zabezpieczone i przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie, gdzie zostanie przeprowadzona autopsja. Dopiero po jej przeprowadzeniu znana będzie przyczyna śmierci denata. Tożsamość zmarłego mężczyzny nie została jeszcze ustalona. Nie wiadomo również, czy w tragedię były zamieszane inne osoby.

- Do chwili obecnej pomimo prowadzonych czynności nie zdołano ustalić tożsamości mężczyzny - przekazała rzeczniczka krakowskiej prokuratury okręgowej.

