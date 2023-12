Ślady krwi zniknęły, strach w uczniach pozostał. Cała wieś jest w szoku

CAŁA WIEŚ W SZOKU

Ślady krwi zniknęły, strach w uczniach pozostał. Odwiedziliśmy szkołę w Kadzidle po ataku nożownika

plis | Tomasz Nowociński 16:01

Dwa dni po tragedii, do której doszło w Kadzidle (pow. ostrołęcki) szkoła nadal nie prowadzi zajęć. Uczniowie zostali zwolnieni do domów. Wszyscy zostali objęci pomocą psychologiczną. Nasz reporter odwiedził placówkę, gdzie doszło do dramatu. Po kałużach krwi nie ma już śladu. Ale strach w uczniach pozostał.