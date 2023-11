18-latek brutalnie ranił kolegów w szkole. Prokuratura przekazała wstrząsające wieści

Co on tu robi?

Dotarliśmy do nagrania z ataku nożownika w szkole. Sala pełna krwi. "Kongo było"

Kadzidło. Zaatakował nożem kolegów. Prokuratura przekazała nowe informacje

Jak przekazała w rozmowie z Polką Agencją Prasową Elżbieta Edyta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, śledczy razem z ostrołęckimi policjantami przesłuchali do tej pory ponad 20 uczniów, którzy brali udział w lekcji, kiedy doszło do ataku 18-letniego nożownika. "Przesłuchano także osobę prowadzącą lekcję oraz rodziców zatrzymanego chłopaka i jego kolegę" - stwierdziła.

Prokurator dodała również, że przeprowadzone zostały oględziny miejsca ataku na młodzież, wewnątrz budynku szkoły i na boisku. "Podczas oględzin zabezpieczyliśmy cztery noże. Prawdopodobnie jednego z nich użył sprawca" - powiedziała prok. Łukasiewicz, zaznaczając, że na razie prokuratura nie będzie informować o wynikach przeprowadzonych czynności procesowych. Przeszukaniem objęto również mieszkanie podejrzanego.

"Aktualnie uzyskujemy dokumentację lekarską wszystkich pokrzywdzonych, by przekazać ją biegłemu z zakresu medycyny. Konieczna na potrzeby postępowania jest opinia co do obrażeń, jakich doznali pokrzywdzeni" - wyjaśniła rzeczniczka i dodała, że czynności z podejrzanym 18-latkiem prawdopodobnie będą przeprowadzone w piątek rano (1 grudnia).

Atak nożownika w szkole pod Ostrołęką

Horror rozegrał się w środę (29 listopada) w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle. Podczas zajęć 18-letni uczeń zaatakował dwóch kolegów i koleżankę! "Jeden z chłopców doznał ran ciętych szyi, dziewczyna - ran brzucha. Pokrzywdzony chłopak trafił do szpitala w Warszawie, pokrzywdzona dziewczyna do szpitala w Ostrołęce" - przekazała prok. Łukasiewicz. Uczeń, który miał rany cięte przedramienia, po kilku godzinach od zdarzenia został przewieziony do szpitala w Szczytnie. Kilka minut po ataku nożownika sieci pojawiło się szokujące nagranie ze zdarzenia.

18-letni sprawca brutalnego ataku został zatrzymany po około godzinie od zdarzenia w odległości około 500 m od szkoły. Aktualnie przebywa szpitalu z uwagi na lekkie obrażenia ciała. Jest tam pilnowany przez funkcjonariuszy policji i pozostaje do dyspozycji prokuratury. Z ustaleń PAP wynika, że młody mężczyzna został złapany w okolicach stadionu w Kadzidle, gdy usiłował popełnić samobójstwo.