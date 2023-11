Wbiegł do szkoły z nożem i ranił 3 osoby. Uczniowie uciekali przez okna

Marzenie 10-letniego Oliwiera spełnione! Nieprawdopodobne, o co poprosił Świętego Mikołaja

Atak nożownika w szkole. Są ranni

Jak informowaliśmy na łamach „Super Expressu”, do napaści doszło z samego rana w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle przy ul. Słonecznej 2. Do budynku wtargnął młody mężczyzna. Potem wbiegł do jednej z klas i pchnął nożem uczennicę i ucznia. Jak ustalił Polsat, zaatakował koleżankę i kolegę ze swojej klasy. Potem uciekł, a na korytarzu zadał ciosy trzeciej osobie. Świadkowie natychmiast wezwali pomoc. Okoliczne służby zostały postawione na nogi. Pierwsi na miejscu tragedii byli druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jak podaje portal interia.pl atak był nagły i zupełnie niespodziewany. W czasie gdy nastąpił trwały akurat lekcje. Przerażeni uczniowie uciekali z klas przez okna.

Policjanci złapali napastnika po kilkudziesięciu minutach. Policja potwierdziła, że za atakiem stoi jeden z uczniów szkoły. Na razie jego motywy pozostają nieznane.

Portal moja-ostroleka.pl informuje, że jedna z ofiar nożownika jest w ciężkim stanie. Przy szkole lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podniebna karetka zabrała najciężej rannego nastolatka. Został ugodzony w szyję. Jego koleżanka otrzymała kilka ciosów w brzuch.