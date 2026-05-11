Kierowca BMW wymusił pierwszeństwo. 59-letni motocyklista wylądował w szpitalu

Alicja Franczuk
2026-05-11 12:53

Na skrzyżowaniu ulic Świderskiej i Porajów doszło do groźnego zdarzenia drogowego. 36-letni kierowca samochodu osobowego marki BMW wymusił pierwszeństwo i zderzył się z motocyklistą. Poszkodowany 59-latek został pilnie zabrany do placówki medycznej.

36-latek w BMW nie ustąpił motocykliście. 59-latek wylądował w szpitalu
Wypadek na Białołęce. Kierowca BMW uderzył w jednoślad

W niedzielę, 10 maja, w godzinach wieczornych na terenie warszawskiej dzielnicy Białołęka rozegrał się groźny incydent drogowy. Jak przekazała nadkom. Paulina Onyszko z KRP VI, doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem.

"Około godz. 18:20 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem BMW i motocykla marki Honda. Z pierwszych ustaleń wynika, że kierujący osobowym BMW przy skrzyżowaniu ulic Świderskiej z Porajów wykonał skręt w lewo i nie ustąpił pierwszeństwa motocyklowi, który jechał z naprzeciwka"

Wskutek tego zdarzenia obrażeń ciała doznał 59-letni mężczyzna prowadzący motocykl. Poszkodowany został natychmiast przetransportowany do szpitala. Przedstawicielka policji potwierdziła również, że obaj uczestnicy niedzielnego wypadku byli całkowicie trzeźwi.

Służby badają okoliczności wypadku na skrzyżowaniu ulic Świderskiej i Porajów

Bezpośrednio po incydencie mundurowi przystąpili do szczegółowych oględzin miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych maszyn. W trakcie prowadzenia czynności przez służby część skrzyżowania ulic Świderskiej i Porajów pozostawała całkowicie zablokowana dla ruchu. Obecnie funkcjonariusze pracują nad zgromadzonym materiałem, aby dokładnie odtworzyć przebieg i przyczyny niedzielnej kraksy.

