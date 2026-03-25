Niezwykły biały łoś w Kampinoskim Parku Narodowym. To widok, który zdarza się niezwykle rzadko

Nietypowy biały łoszak uchwycony w Kampinoskim Parku Narodowym

W mediach społecznościowych Kampinoskiego Parku Narodowego pojawiły się niesamowite fotografie, które wprawiły wielu miłośników przyrody w niemałe osłupienie. W niedzielę, 22 marca, na zdjęciach uwieczniono młodego białego łosia, który spokojnie wędrował leśnymi ostępami.

Choć w pierwszej chwili na myśl nasuwa się przypuszczenie o albinizmie, specjaliści z parku stanowczo dementują taką diagnozę.

„Nie jest albinosem, lecz – jak w przypadku opisywanego przez nas dwa lata temu dorosłego osobnika – prezentuje formę leucystyczną. Oznacza to, że zwierzę częściowo utraciło barwę na różnych częściach ciała, z wyjątkiem oczu. To właśnie ta subtelna różnica jest kluczowa – ciemne, bystre oczy odróżniają go od osobników dotkniętych albinizmem, co w świecie natury często wiąże się z lepszą kondycją wzroku i większą odpornością na światło słoneczne”

Jak tłumaczą leśnicy, „leucyzm jest rzadką anomalią genetyczną, która sprawia, że tradycyjna, ciemna „suknia” łosia przybiera barwy od jasnokremowej po niemal czystą biel”.

Jak się zachować, gdy spotkasz białego łosia na szlaku?

W swoim obszernym wpisie na Facebooku leśnicy zaznaczają, że mimo jasnego ubarwienia młody łoś świetnie daje sobie radę w naturalnym środowisku. Jasna sierść z pewnością utrudnia mu kamuflaż wśród drzew, ale nie stanowi przeszkody w jego codziennym, leśnym funkcjonowaniu.

Eksperci przypominają również turystom o absolutnych podstawach bezpieczeństwa podczas ewentualnego spotkania z tym rzadkim ssakiem.

„Wyjątkowa uroda tego zwierzęcia nie zwalnia nas z obowiązku zachowania ostrożności. Jeśli dopisze Wam szczęście i spotkacie go na szlaku, podziwiajcie go z bezpiecznego dystansu. Nie płoszcie go i nie próbujcie podchodzić bliżej – pozwólmy mu spokojnie dorastać w sercu Puszczy, która jest jego domem” - apelują.

