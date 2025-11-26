Ból głowy okazał się glejakiem. 21-letnia Natalia prosi o pomoc. „To dopiero początek mojej walki”

21-letnia Natalia zmaga się z najgroźniejszym nowotworem mózgu - glejakiem IV stopnia.

Mimo operacji pilnie potrzebuje kosztownego leczenia, w tym innowacyjnych terapii, by pokonać chorobę.

Natalia uruchomiła zbiórkę. Dowiedz się, jak możesz jej pomóc w walce o życie!

Natalia kontra nowotwór mózgu

Zaczęło się niewinnie. Ot, zwykły mocniejszy ból głowy. Jednak silne, nawracające bóle nie dawały 21-letniej Natalii spokoju. Gdy ból głowy stał się nie do wytrzymania, młoda kobieta udała się do lekarza. Tam usłyszała diagnozę, której nikt nigdy w życiu nie chciałby usłyszeć - glejak IV stopnia, najbardziej agresywny nowotwór mózgu.

- Przeszłam operację usunięcia guza, ale to dopiero początek mojej walki. Teraz czekają mnie chemioterapia, radioterapia oraz mam nadzieję innowacyjne leczenie, które daje mi nadzieję na zatrzymanie choroby i powrót do życia, które dopiero zaczęłam budować - opowiada Natalia w opisie prowadzonej zbiórki na Pomagam.pl.

„Z pokorą proszę o wsparcie”

Chociaż bywa trudno, Natalia każdego dnia stara się być silna i dzielnie stawia czoła chorobie. Niestety, koszty dalszego leczenia 21-latki są ogromne i przekraczają możliwości jej i jej rodziny. Młoda kobieta założyła zbiórkę pieniędzy na stronie Pomagam.pl. „Z pokorą proszę o wsparcie” - pisze 21-latka. „Każda wpłata, każda udostępnienie i każde dobre słowo są dla mnie bezcenne i dają mi siłę, by iść dalej. Dziękuję, że jesteście i że pomagacie mi walczyć o życie” - dodaje.

Pilnie potrzebna pomoc!

W momencie pisania tekstu na liczniku zbiórki było 230 tys. zł. To jednak kropla w morzu potrzeb. By Natalia miała szansę pokonać podstępną chorobę, potrzeba aż 3 mln zł! Poniżej publikujemy link do zbiórki. Pomóżmy Natalii pokonać glejaka!

Link do zbiórki: https://pomagam.pl/bww9ga

FB: Huknął w tramwaj z całą siłą. W bagażniku wiózł porwanego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.