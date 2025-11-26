Zawalił się strop stacji uzdatniania wody! Trzy osoby poszkodowane

2025-11-26 19:58

W Radzyminie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Zawalił się strop stacji uzdatniania wody przy ul. Rycerskiej. Poszkodowane zostały trzy osoby. Na miejscu trwają działania służb ratunkowych.

Zawalił się strop stacji uzdatniania wody – relacja strażaków

Jak przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kroć, oprócz stropu prawdopodobnie uległy przewróceniu rusztowania. Na miejsce natychmiast skierowano służby, w tym grupę ratownictwa-technicznego i poszukiwawczo-ratownictwa.

Trzy osoby poszkodowane – akcja ratunkowa w Radzyminie

W wyniku zawalenia stropu poszkodowane zostały trzy osoby.

- Były przytomne. Zostały przekazane zespołom ratownictwa medycznego – powiedział strażak. Ich stan zdrowia jest obecnie oceniany.

Przyczyny zawalenia stropu – trwa dochodzenie

Przyczyny zawalenia stropu na stacji uzdatniania wody w Radzyminie nie są jeszcze znane. Na miejscu pracuje policja i inspektorzy budowlani, którzy ustalają okoliczności zdarzenia.

