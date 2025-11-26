Zawalił się strop stacji uzdatniania wody! Trzy osoby poszkodowane

Spis treści
Zawalił się strop stacji uzdatniania wody – relacja strażaków
Jak przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kroć, oprócz stropu prawdopodobnie uległy przewróceniu rusztowania. Na miejsce natychmiast skierowano służby, w tym grupę ratownictwa-technicznego i poszukiwawczo-ratownictwa.
Polecany artykuł:
Trzy osoby poszkodowane – akcja ratunkowa w Radzyminie
W wyniku zawalenia stropu poszkodowane zostały trzy osoby.
- Były przytomne. Zostały przekazane zespołom ratownictwa medycznego – powiedział strażak. Ich stan zdrowia jest obecnie oceniany.
Przyczyny zawalenia stropu – trwa dochodzenie
Przyczyny zawalenia stropu na stacji uzdatniania wody w Radzyminie nie są jeszcze znane. Na miejscu pracuje policja i inspektorzy budowlani, którzy ustalają okoliczności zdarzenia.