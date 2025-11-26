Wielkie zmiany na Dworcu Zachodnim. Będzie jak w Berlinie! Zacznie się na dniach

Po wielu miesiącach oczekiwań, PKP PLK ogłosiło datę otwarcia nowego przejścia podziemnego pod Dworcem Zachodnim w Warszawie.

Nowe przejście, które miało być otwarte już we wrześniu, zostanie udostępnione pasażerom 28 listopada o godz. 12.

Będzie ono znacznie dłuższe i szersze, łącząc wszystkie perony oraz oferując kasy biletowe, poczekalnie i punkty usługowe.

Jakie atrakcje czekają na odwiedzających podczas otwarcia i jak nowa infrastruktura wpłynie na codzienny ruch na największej stacji kolejowej w Polsce?

Wreszcie otworzą przejście podziemne na Dworcu Zachodnim

Po wielu miesiącach oczekiwań kolejarze podali datę otwarcia nowego przejścia podziemnego pod Dworcem Zachodnim. Część tramwajowa uzyskała już pozwolenie na użytkowanie na początku października. - Przejście podziemne pod Dworcem Zachodnim zostanie otwarte w piątek, 28 listopada, o godzinie 12 - poinformowała Anna Znajewska-Pawluk z biura prasowego PKP PLK.

Atrakcji podczas wydarzenia z pewnością nie zabraknie. Tego dnia budynek dworca zostanie podświetlony, a odwiedzający Dworzec Zachodni będą mogli skosztować m.in. przysmaków z różnych regionów Polski, np. krakowskich obwarzanków. - Będzie też muzyka na żywo, fotobudki i różne atrakcje dla dzieci - przekazała Znajewska-Pawluk.

Otwarcie z opóźnieniem

Pod koniec sierpnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak zapowiadał, że podziemne przejście na Dworcu Zachodnim udostępnione zostanie pasażerom już we wrześniu. W międzyczasie data ta wielokrotnie była jednak przekładana. Ostatecznie wyremontowane, nowoczesne przejście podziemne zostanie otwarte pod koniec listopada. Z przebudowanych peronów podróżni mogą korzystać od czerwca 2024 roku.

Jak wygląda nowe przejście podziemne na Dworcu Zachodnim w Warszawie?

Nowe przejście podziemne jest znacznie dłuższe i szersze od tego, które służyło pasażerom przed rozpoczęciem przebudowy Dworca Zachodniego. Można nim dojść do wszystkich 9 peronów - zarówno od strony Woli jak i Ochoty! W przejściu znajdują się także kasy biletowe, poczekalnie oraz kilkadziesiąt sklepów i punktów usługowych.

Warto przypomnieć, że Warszawa Zachodnia to największa stacja kolejowa w Polsce obsługująca do 1 tys. pociągów dziennie. Kolejarze szacują, że z dworca oraz nowego przejścia podziemnego będzie korzystać ponad 100 tysięcy osób każdego dnia.

Warszawa Zachodnia jak Berlin HBF! Stacja marzeń rośnie w oczach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.